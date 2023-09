Greta stasera su Rai 4: trama e cast del film giallo di Neil Jordan con Chloe Moretz

Questa sera, 19 settembre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, andrà in onda Greta, un film diretto da Neil Jordan. Il giallo tutto al femminile è stato scritto da Ray Wright e lo stesso Neil Jordan. Javier Navarrete ha composto le musiche. Trama, cast, curiosità, recensione e trailer del lungometraggio.

Greta: Trama

Siamo a New York, la giovane cameriera Frances, che da poco ha perso la madre, trova casualmente una borsetta sulla metropolitana. Dai documenti risale alla proprietaria, tale Greta Hideg, solitaria vedova francese. Quando Frances le riporta la borsa scatta un'amicizia, ma Greta non è esattamente la persona che appare e Frances inconsapevole sta per precipitare in un incubo.

Curiosità

Greta è stato presentato al Toronto International Film Festival il 6 settembre 2018. In Italia la pellicola è stata distribuita solo attraverso il circuito home video a partire dal al 20 gennaio 2022.

Le riprese del film sono iniziate nell'ottobre 2017: Le location sono Dublino, Toronto e New York.

Interpreti e personaggi

Greta è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 60% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 54 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10