Barbie, Greta Gerwig prossima regista di James Bond? 'Mai dire mai'

Greta Gerwig non ha escluso la possibilità di dirigere in futuro un film della saga di James Bond.

La regista di Barbie, Greta Gerwig, ha partecipato al podcast Total Film e non ha escluso la possibilità in futuro di dirigere un film della saga cinematografica di James Bond, dopo il successo ottenuto con Barbie. Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling raggiunto i 2 milioni di incasso anche nelle sale cinematografiche italiane.

"Dio mio. Per il momento rimarremo solo con alcuni leoni e alcune bambole [riferendosi a Le cronache di Narnia]. Ma non si sa mai. Mi piace molto Barbara Broccoli [produttrice di James Bond], quindi..." ha risposto in maniera criptica Gerwig.

Nei giorni scorsi anche Christopher Nolan non ha escluso James Bond nel suo futuro oltre alla saga di Star Wars, chiudendo le porte ad un ritorno nel mondo dei cinecomic dopo la trilogia sul Cavaliere Oscuro girata tra il 2005 e il 2012.

Barbie è uscito giovedì 20 luglio nelle sale e racconta la storia della celebre bambola Mattel, interpretata da Margot Robbie, che dopo aver scoperto di non essere perfetta è costretta a partire per il mondo reale e risolvere la situazione insieme al fidanzato Ken (Ryan Gosling).

Nel cast del film anche Michael Cera, Will Ferrell, America Ferrera ed Emma Mackey.