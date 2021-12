Gremlins: quella "trafficata" rivalità con Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Nonostante siano tradizionalmente legati al periodo natalizio, Gremlins e Ghostbusters - Acchiappafantasmi sono stati entrambi distribuiti negli Stati Uniti l'8 giugno 1984. Tra i due film, tra l'altro, nacque anche una singolare e "trafficata" rivalità...

Tendenzialmente, a partire dall'8 giugno 1984, Ghostbusters - Acchiappafantasmi è riuscito a incassare qualcosa in più rispetto a Gremlins. Il botteghino americano ha fruttato circa 243 milioni di dollari al film di Ivan Reitman e 153 a quello di Joe Dante. Nonostante questa notevole differenza, però, a New York Gremlins è andato meglio di Ghostbusters. Per quale motivo? Presto spiegato!

Le continue interruzioni del traffico a causa delle riprese di Ghostbusters, infatti, avrebbero a tal punto infastidito il pubblico newyorkese da spingerlo a "coalizzarsi" contro il film e scegliere di vedere in sala Gremlins piuttosto che il titolo sopracitato!

Nel caso in cui realizziate un film, state attenti a non bloccare il traffico per troppo tempo! Recentemente, è arrivato in sala Ghostbusters: Legacy, terzo capitolo del franchise degli acchiappafantasmi. Il film diretto da Jason Reitman (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Ghostbusters: Legacy) è andato estremamente bene ai botteghini di tutto il mondo e, a giudicare dal nuovo accordo tra il regista, il suo sceneggiatore e Columbia Pictures, potrebbe fruttare nuovi sequel! Stay tuned!