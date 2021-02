Gremlins: Gizmo e Zach Galligan tornano insieme per un nuovo spot (VIDEO)

Un sequel di Gremlins sarà mai prodotto e distribuito? Lo scopriremo nei prossimi anni. Nel frattempo, Gizmo e Zach Galligan hanno messo a segno la loro reunion in occasione della realizzazione di un nuovo spot prodotto da Mountain Dew. La pubblicità promuove la celebre bevanda gassata americana prodotta da PepsiCo in una dinamica che ricorda le sequenze relative all'assunzione di liquidi da parte dei mogwai.

Il breve filmato (dura soltanto 30 secondi) con Gizmo e Zach Galligan è ricco di citazioni tratte da Gremlins e ci consente un tuffo malinconico in un passato mai dimenticato e che potremo riabbracciare quest'anno grazie a HBO Max, che distribuirà Gremlins: Secrets of the Mogwai, serie animata che funzionerà come un sequel del cult diretto da Joe Dante nel 1984. Lo show sarà ambientato nella Shanghai degli anni Venti del Novecento e racconterà la storia di un piccolo Gizmo e del giovanissimo Sam Wing (il futuro Mr. Wing di Gremlins). Insieme a una ladruncola teenager di nome Elle e a Sam, Gizmo sarà coinvolto in una serie di avventure sempre più pericolose e affronterà mostri e spiriti della tradizione cinese e malvage multinazionali che libereranno le loro armate di mogwai.

A occuparsi della stesura della sceneggiatura e della produzione esecutiva di Gremlins: Secrets of the Mogwai sarà Tze Chun e la serie sarà composta da dieci episodi. Gremlins è stato diretto nel 1984 da Joe Dante, che si è occupato anche di Gremlins 2: The New Batch, realizzato nel 1990. Il regista lavorerà anche nei panni di consulente per questa nuova serie distribuita da HBO Max.

A produrre la serie oltre a Tze Chun saranno anche Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin Television insieme a Sam Register e Warner Bros Animation.