Gremlins 3 è stato rinviato: il nuovo film con Spielberg e Chris Columbus non arriverà a breve

Warner Bros. ha spostato l'uscita del terzo capitolo della saga: il ritorno dei Mogwai slitta di un altro anno, mentre vengono confermati Steven Spielberg come produttore esecutivo e Chris Columbus alla regia.

Bisognerà aspettare ancora un po' prima di rivedere sul grande schermo Gizmo e i suoi terribili discendenti: Gremlins 3, il nuovo capitolo della celebre saga iniziata nel 1984, ha infatti cambiato data di uscita: Warner Bros. ha spostato il film dal 19 novembre 2027 al 6 ottobre 2028.

Chris Columbus torna a dirigere i Gremlins

Il rinvio non sembra però aver messo in discussione il progetto. Al contrario, lo studio ha confermato il ritorno di alcune delle figure creative più legate alla storia del franchise, a partire da Steven Spielberg e Chris Columbus. Il primo sarà nuovamente coinvolto come produttore esecutivo, mentre Columbus tornerà dietro la macchina da presa dopo aver diretto Gremlins 2: The New Batch nel 1990.

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Il ritorno di Columbus rappresenta uno degli elementi più significativi del nuovo film. Il regista aveva già firmato il primo Gremlins come sceneggiatore, lavorando su una storia che sarebbe poi diventata uno dei titoli più riconoscibili del cinema fantastico degli anni Ottanta, e aveva successivamente diretto il sequel.

Per Gremlins 3, Columbus sarà invece anche produttore, affiancato da Eleanor Columbus per Maiden Voyage. La sceneggiatura attualmente in lavorazione è affidata a Hannah Marks e parte da una precedente versione firmata dallo stesso Columbus insieme a Zach Lipovsky e Adam Stein. Alla produzione figurano Kristie Macosko Krieger e Holly Bario per Amblin Entertainment, oltre a Michael Barnathan e Mark Radcliffe di 26th Street Pictures. Spielberg, dal canto suo, rimane coinvolto nel progetto come executive producer.

Per il momento Warner Bros. non ha però rivelato né la trama né il cast. Anche il titolo ufficiale del film non è stato ancora comunicato in forma definitiva.

Gizmo torna anche dopo la serie animata

Il nuovo appuntamento con i Mogwai è fissato al 6 ottobre 2028, quasi un anno dopo la precedente data prevista. È una storia produttiva che va avanti ormai da diverso tempo. David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, aveva confermato lo sviluppo del film durante una conference call con gli investitori nel 2025, ma da allora lo studio ha mantenuto un profilo particolarmente prudente sul progetto.

Gremlins: una scena del film

Il ritorno di Columbus, tuttavia, riporta Gremlins alle sue origini creative. La saga era nata nel 1984 dal film diretto da Joe Dante e prodotto da Spielberg, diventando rapidamente un fenomeno capace di mescolare commedia nera, horror e fantasia natalizia.

Al centro della storia c'era Billy Peltzer, un ragazzo che riceve in regalo un piccolo Mogwai di nome Gizmo. Il nuovo animale arriva con tre semplici regole: niente luce intensa, niente acqua e soprattutto niente cibo dopo mezzanotte. La loro violazione scatena però la trasformazione dei Mogwai e la comparsa di una banda di Gremlins decisamente meno innocui. Il film incassò circa 212 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 11 milioni. La sua combinazione di creature mostruose, umorismo e momenti decisamente più cupi contribuì inoltre al dibattito che portò alla nascita della classificazione PG-13 negli Stati Uniti.

Sei anni dopo arrivò Gremlins 2: The New Batch, ancora con Columbus alla regia. Il sequel ebbe un'accoglienza commerciale molto più contenuta, fermandosi a circa 41 milioni di dollari al box office, ma nel tempo è diventato un vero cult anche grazie al suo tono surreale e alla satira dell'industria cinematografica e della cultura aziendale.

Il ritorno al cinema non sarà comunque la prima nuova incursione della saga nel mondo dei Mogwai dopo il secondo film. Nel 2023 il franchise si è infatti espanso con Gremlins: Secrets of the Mogwai, serie animata prequel ambientata nella Cina degli anni Venti che racconta le origini del giovane Sam Wing e del suo incontro con Gizmo.

Per il momento non è stato invece annunciato chi potrebbe tornare nel nuovo film né quale sarà il collegamento con le due pellicole originali. Warner Bros. mantiene infatti la storia sotto stretto riserbo. L'unica certezza è che, dopo oltre trent'anni dall'ultimo capitolo cinematografico, Gremlins si prepara a tornare al cinema.