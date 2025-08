Chris Columbus dirige Gremlins 3: confermato il ritorno dei pupazzi originali nel nuovo sequel

Dopo anni di voci, Gremlins 3 prende forma: Chris Columbus sarà alla regia e il film non userà la CGI, ma i burattini originali che hanno reso iconica la saga degli anni '80.

Il regista Chris Columbus è ufficialmente coinvolto nella scrittura e nella regia di Gremlins 3, nuovo capitolo della saga Warner Bros. che potrebbe finalmente vedere la luce. Il progetto, da anni in fase di sviluppo, è vicino al semaforo verde, ma manca ancora un elemento fondamentale: l'approvazione definitiva di Steven Spielberg, figura chiave fin dal film originale del 1984.

A rilanciare l'interesse è stato Zach Galligan, volto storico della saga, che ha confermato l'esistenza del progetto durante un evento dedicato ai fan. Galligan ha rivelato che il film è pronto a partire e che tutto ruota attorno al sì del regista e produttore, il cui coinvolgimento attraverso Amblin Entertainment è ancora centrale.

Spielberg ancora figura centrale nel destino della saga

Sebbene Warner Bros. sia fortemente interessata a proseguire con il franchise, Steven Spielberg mantiene il controllo creativo sulla proprietà. Nulla si muove senza la sua approvazione, e il suo via libera è l'ultima tappa prima dell'avvio della produzione.

Gremlins: una scena del film

Il ritorno di Columbus, autore della sceneggiatura originale di Gremlins, è un segnale forte: il film punterà su un approccio fedele al tono del primo capitolo. Joe Dante, regista dei due film precedenti, non sarà coinvolto in questa nuova avventura.

Gremlins 3 sarà un sequel fedele, non un reboot

Chris Columbus ha più volte ribadito che Gremlins 3 sarà un sequel diretto, ambientato nello stesso universo narrativo dei film degli anni '80 e '90. Già nel 2017 aveva accennato a una sceneggiatura dal tono più cupo, scritta in collaborazione con Carl Ellsworth, autore di thriller come Red Eye e Disturbia.

Un elemento che farà piacere ai fan di lunga data è la conferma che i gremlin torneranno in versione animatronica, senza ricorso alla CGI, per mantenere l'estetica iconica dei film originali.

Il progetto potrebbe rientrare nel piano di rilancio Warner Bros.

Secondo voci di corridoio, Gremlins 3 potrebbe far parte di una più ampia strategia di rilancio da parte di Warner Bros., dopo il distacco da Discovery Global. Il successo commerciale di sequel come Beetlejuice e la produzione in corso di Amori & incantesimi 2 indicano una tendenza chiara verso il recupero di franchise amati.

L'uscita di Gremlins 3 potrebbe avvenire nel 2027, con l'inizio delle riprese previsto per il 2026, una volta che Spielberg avrà approvato la versione finale dello script.

Dopo una carriera costellata di successi mainstream come Mamma, ho perso l'aereo, Mrs. Doubtfire e i primi due film di Harry Potter, Chris Columbus ha vissuto un periodo meno brillante negli ultimi anni, firmando titoli come Pixels e Percy Jackson.

Il suo ultimo lavoro, The Thursday Murder Club, arriverà in autunno su Netflix. Con Gremlins 3, Columbus ha l'occasione di tornare al cinema di culto che ha segnato l'inizio della sua carriera.