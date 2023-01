Grease: Rise of the Pink Ladies, il teaser trailer della serie prequel

Un primo breve teaser trailer cci aiuta a entrare nel mood giusto in attesa dell'arrivo della serie prequel Grease: Rise of the Pink Ladies su Paramount+.

Paramount+ ci offre il primissimo teaser di Grease: Rise of the Pink Ladies, prequel del cult Grease creata da Annabel Oakes. Lo show riporterà il pubblico al Rydell High, questa volta nel 1954, quando la banda di ragazze conosciuta come Pink Ladies si forma per la prima volta.

Il teaser presenta la creazione delle iconiche giacche rosa indossate dalle Pink Ladies accompagnate da una musica allegra con il messaggio "nuova serie in arrivo" e invita gli spettatori ad "assistere all'ascesa del clan".

Al centro di Grease: Rise of the Pink Ladies incontreremo un nuovo gruppo di donne, guidate da Jane (Marisa Davila). Tuttavia, l'eredità dell'originale non è andata persa nel cast. "È davvero una grande responsabilità riportare indietro qualcosa di così iconico", afferma la protagonista Marisa Davila. "Essere nello stesso colorato universo è stato il modo in cui ci siamo collegate a loro e abbiamo onorato ciò che erano in grado di fare".

Grease: Rise of the Pink Ladies, serie musical in 10 episodi, è stata girata a Vancouver. Il cast include Marisa Davila nei panni di Jane, Cheyenne Isabel Wells è Olivia, Ari Notartomaso è Cynthia, Tricia Fukuhara interpreta Nancy, Shanel Bailey è Hazel, Madison Thompson è Susan, Johnathan Nieves interpreta Richie, Jason Schmidt è Buddy, Maxwell Whittington-Cooper è Wally and Jackie Hoffman veste i panni del Vicepreside McGee.

La serie è scritta e prodotta dalla showrunner Annabel Oakes, mentre i produttori esecutivi sono Marty Bowen, Adam Fishbach, Erik Feig, Samie Kim Falvey e Alethea Jones, con Grace Gilroy come produttrice. Alethea Jones ha diretto il pilot, oltre a due episodi aggiuntivi della prima stagione. Jamal Sims supervisiona la coreografia della serie, che vanta le musiche di Justin Tranter.

Grease, la folle teoria della morte di Sandy diventa virale

L'originale Grease, a sua volta basato sull'omonimo musical teatrale, vedeva protagonisti Olivia Newton-John e John Travolta nei panni dei Sandy, la ragazza della porta accanto Sandy, e del donnaiolo Danny, che devono affrontare le sfide del liceo e il giudizio dei loro amici mentre cercano di trovare un modo per far funzionare la loro relazione.

Grease: Rise of the Pink Ladies approderà su Paramount+ a inizio 2023.