Grease: il riferimento ad un attore ucciso che fu eliminato dal film

Una celebre canzone di Grease fu sottoposta a una modifica del testo durante le riprese, per togliere il riferimento a un attore ucciso. Nella versione originale andata in scena a Broadway, il brano Look at Me, I'm Sandra Dee contiene infatti un'allusione a Sal Mineo, che all'epoca della versione teatrale era ancora vivo.

Olivia Newton John in Grease

Sal Mineo fu pugnalato a morte nel 1976, prima delle riprese del film, e così si scelse di sostituire quella parte del testo, inserendo al suo posto un rimando a Elvis Presley, che era stato considerato per la parte di Danny Zuko quando Allan Carr comprò i diritti. Ironia della sorte, anche Presley morì prima dell'uscita del film, guarda caso nel giorno in cui fu registrata la canzone dove si fa il suo nome, ma siccome si trattava di un attacco cardiaco e non di un omicidio si decise di non modificare ulteriormente il lungometraggio.

Sal Mineo

Sal Mineo aveva solo 37 anni quando fu ucciso a West Hollywood, dopo una carriera che lo aveva portato a recitare per registi come Otto Preminger e George Stevens. La sua ultima apparizione cinematografica, risalente al 1971, fu in Fuga dal pianeta delle scimmie, ma rimane noto soprattutto per essere stato Plato al fianco di James Dean in Gioventù bruciata, girato quando Mineo, che fu candidato all'Oscar come miglior non protagonista, aveva appena quindici anni. Apparve anche sul piccolo schermo in serie come Mission: Impossible e Colombo. Nel 2011, trentacinque anni dopo la sua morte, è stato oggetto di un film biografico con la regia di James Franco, presentato in anteprima mondiale alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e poi sostanzialmente sparito dalla circolazione. Il film si concentra sulle ultime ore di vita dell'attore, che nel 1972 divenne uno dei primi divi di Hollywood ad ammettere pubblicamente di essere gay o bisessuale.

Tornando al musical con John Travolta e Olivia Newton John, oltre al riferimento eliminato su Sal Mineo, si è parlato spesso di un altro dettaglio un po' cupo che abbiamo approfondito nel nostro articolo sul finale di Grease e sulla teoria macabra sul film e i due protagonisti.