Grease: il prequel Summer Lovin' sarà diretto da Brett Haley

Il film Grease avrà un prequel intitolato Summer Lovin' e oggi è stato annunciato che sarà Brett Haley a occuparsi della regia del progetto.

Il lungometraggio verrà prodotto da Paramount e la sceneggiatura sarà firmata da Leah McKendrick, mentre il filmmaker sostituirà John August dietro la macchina da presa.

In Grease leggendario musical del 1978 i personaggi interpretati da John Travolta e Olivia Newton-John raccontavano brevemente quanto accaduto durante le vacanze estive, offrendo due punti di vista molto diversi sull'incontro e sui primi appuntamenti. Nel film Danny e Sandy condividevano la storia di quei mesi con la canzone Summer Nights, proponendo un racconto romantico e innocente e un altro più maturo e piccante. Proprio il brano sarà alla base di Summer Lovin', ideato come prequel del racconto.

Brett Haley ha diretto film come I'll See You in My Dreams, The Hero e Hearts Beat Loud.

Grease, la folle teoria della morte di Sandy diventa virale

Grease ha incassato in tutto il mondo 400 milioni di dollari e ha dato vita a vari remake e ritorni nelle sale in versioni karaoke, oltre a un sequel deludente che, distribuito nel 1982, aveva incassato solo 15 milioni di dollari nonostante la presenza di Michelle Pfeiffer nel ruolo della protagonista.

Nel 2016 Fox aveva poi trasmesso una versione dal vivo del musical, evento televisivo che ha conquistato cinque Emmy.

La colonna sonora del film, oggi considerato uno dei migliori musical di sempre, è uscita nel 1978 vendendo oltre 38 milioni di copie.