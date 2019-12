Grease, John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo Danny e Sandy 41 anni dopo

Grease, John Travolta e Olivia Newton-John indossano di nuovo i panni di Danny e Sandy per il Meet 'n' Grease, il raduno a tema tenutosi in Florida: ecco le foto!

Grease 41 anni dopo. John Travolta e Olivia Newton-John tornano nei panni di Danny Zuko e Sandy Olsson in occasione del Meet n' Grease, il raduno dedicato al film cult svoltosi al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida.

"#Grease è ancora il nostro mondo. Serata d'apertura del #Grease al @coralskyamp di West Palm Beach!" ha scritto Travolta su Instagram, condividendo con i suoi follower foto e video dal raduno. E similmente ha fatto la sua co-star, Olivia Newton-John, che ha accompagnato lo scatto che sta già facendo il giro del web con la caption "Per la prima volta in costume da quando abbiamo girato il film! Sono elettrizzata!".

Il musical del 1978 è ormai un cult intramontabile, - e ne abbiamo parlato anche nel libro in uscita Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, edito da Movieplayer.it - e sono stati tantissimi i fan presenti all'evento, che non aspettavano altro se non rivedere ancora una volta Danny e Sandy insieme. E il loro desiderio è stato esaudito, perché Travolta e Newton-John si sono recati sul posto indossando i costumi di scena.

I due attori hanno poi ricreato ulteriormente l'atmosfera cantando alcuni tra i brani più iconici del film, da "Hopelessly Devoted To You" a "Sandy", che hanno prontamente fatto la loro comparsa sul web grazie ai video dei fan.

Peccato che però questo viaggio negli anni '50 dovesse finire, e che le calde notti estive decantate da Danny e Sandy dovessero per forza lasciare spazio alle più fredde serate invernali. Così il throwback si conclude con altre immagini dall'evento, tra le quali possiamo vedere anche i due protagonisti in sella a una vettura alquanto automatica, sistematica, idromatica... Un fulmine alla brillantina!