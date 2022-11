Grease, Henry Winkler: "Sono un idiota ad aver rifiutato la parte di Danny Zuko"

Il maggior rimpianto lavorativo di Henry Winkler? Aver detto no al personaggio di Danny Zuko in Grease peer paura di essere incasellato.

Henry Winkler resterà per sempre nella storia della televisione grazie al personaggio di Fonzie in Happy Days, ma ciò non significa che la sua carriera di attore di grande successo sia prima di rimpianti. C'è un ruolo che l'attore ha rifiutato per poi pentirsene amaramente: Danny Zuko in Grease.

In una recente intervista con Chris Wallace della CNN, Henry Winkler ha rivelato di aver rifiutato un'offerta per interpretare il protagonista di Grease, ruolo che ha reso John Travolta una grande star del cinema. L'offerta di Grease è arrivata in un momento di crisi professionale per Winkler.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in un momento del film

"Ero depresso, non solo non riuscivo a trovare lavoro, ma ero seduto alla mia scrivania alla Paramount e ho letteralmente pensato: 'Troverò mai qualcosa con lo stesso impatto di Fonzie?'", ha detto Winkler. "Come lo saprò? Qualcuno me lo chiederà mai? Non ricevo offerte".

Quando è arrivata l'offerta per Grease, le somiglianze con il personaggio di Fonzie hanno reso Winkler nervoso all'idea di essere incasellato in un'unica tipologia di ruoli. All'epoca l'attore non si rendeva conto che Fonzie era così iconico da incasellarlo qualunque scelta avrebbe fatto in seguito, Grease o meno:

"Sono un dannato idiota ad aver rifiutato il ruolo di Danny Zuko in Grease, l'ho capito solo molti anni dopo. Ho pensato 'Ho interpretato Fonzie. non voglio farlo di nuovo, ma sono già stato tipizzato'. Avrei dovuto semplicemente stare zitto e divertirmi davvero a girare quel film. Ho detto di no e mi è rimasta in mano una Diet Coke. John Travolta ha accettato, torna a casa, ha girato il film e poi si è comprato un aereo".