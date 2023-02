Grano rosso sangue: il trailer del remake tratto dal racconto di Stephen King

Il 3 marzo debutterà nelle sale americane Children of the Corn, ovvero il remake di Grano Rosso Sangue, e il trailer del progetto tratto dal racconto di Stephen King regala le prime sequenze dell'horror.

Nel video si vede la dodicenne Eden che alimenta la ribellione dei più giovani contro gli adulti in una cittadina di provincia, seminando morte, caos e terrore. Una studentessa del liceo sembra essere l'unica speranza per la sopravvivenza.

La regia di Children of the corn, titolo originale di Grano rosso sangue, è stata affidata a Kurt Wimmer e le riprese si sono concluse in estate in Australia.

La sinossi ufficiale anticipava: "Una dodicenne psicopatica di dodici anni in una piccola cittadina del Nebraska coinvolge altri ragazzini e dà il via a un massacro, uccidendo adulti corrotti e tutte le persone che si oppongono a lei e ai suoi progetti. Una brillante studentessa del liceo che non segue il piano rappresenta l'unica speranza di sopravvivenza della città".

Da Stephen King ad Alan Moore: quando gli scrittori non amano i film tratti dalle loro opere

Il progetto è tratto dal racconto di Stephen King intitolato I figli del grano, già alla base di un film diretto nel 1984 da Fritz Kiersch che ha dato vita ad alcuni sequel non particolarmente apprezzati.