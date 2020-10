Grano rosso sangue: il poster e la sinossi del nuovo film tratto dal libro di Stephen King

Grano rosso sangue tornerà sul grande schermo con un nuovo film tratto dal libro di Stephen King e online è stato condiviso il poster ufficiale, rivelando inoltre la sinossi.

Il lungometraggio è attualmente proiettato in due sale situate a Sarasota.

Grano rosso sangue: il poster del remake

La regia di Children of the corn, titolo originale di Grano rosso sangue, è stata affidata a Kurt Wimmer e le riprese si sono concluse in estate in Australia rispettando i protocolli di sicurezza.

La sinossi anticipa: "Una dodicenne psicopatica di dodici anni in una piccola cittadina del Nebraska coinvolge altri ragazzini e dà il via a un massacro, uccidendo adulti corrotti e tutte le persone che si oppongono a lei e ai suoi progetti. Una brillante studentessa del liceo che non segue il piano rappresenta l'unica speranza di sopravvivenza della città".

La versione originale di Grano rosso sangue aveva invece al centro una coppia di giovani, Burt e Vicky, che viaggia per le strade del Nebraska ed investe un ragazzo, che in realtà era già morto prima dell'impatto con l'auto. I protagonisti decidono di informare le autorità e arrivano nella piccola cittadina di Gatlin che appare però deserta.

Burt e Vicky vanno quindi alla ricerca di un telefono e compiono poi la tragica scoperta che tutti gli adulti sono stati uccisi dai ragazzi che abitano nella comunità in nome di un dio chiamato "Colui che cammina tra il grano". L'obiettivo di questa "setta" è infatti quello di sacrificare la coppia.

Il film originale, in inglese intitolato Children of the Corn, era stato diretto nel 1984 da Fritz Kiersch. Il progetto, il cui remake sarà diretto da Kurt Wimmer già autore di Equilibrium, era tratto dal racconto di Stephen King intitolato I figli del grano e ha dato vita ad alcuni sequel non particolarmente apprezzati.