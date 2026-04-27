GF Vip, Francesca Manzini e il mistero del fidanzato: spunta un nome

Francesca Manzini è davvero fidanzata oppure siamo di fronte a un nuovo caso Mark Caltagirone? È questa la domanda che si stanno facendo molti spettatori del Grande Fratello Vip, dopo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Secondo quanto circola sul web, la persona a cui avrebbe fatto riferimento la concorrente sarebbe un attivista politico vicino al Partito Radicale.

La rivelazione di Antonella Elia che ha acceso il gossip

Tutto è iniziato sabato pomeriggio, quando Antonella Elia ha lanciato una vera e propria bomba durante una conversazione con Francesca Manzini. Rivolgendosi a lei, ha detto: "Il nostro amico Emiliano mi ha detto che tu stai con uno dello spettacolo. Ho sempre tenuto nascosto tutto, ma ora è il momento di dire la verità. Io so chi è e se non fai quello che ti dico da qui alla fine del programma lo dirò". Parole che hanno immediatamente acceso la curiosità del pubblico e non solo.

La confessione della Manzini: "È una relazione complicata"

Nel corso della giornata, Francesca Manzini ha ammesso di avere una relazione, definendola però complicata e non ben definita. "Sto male anche per lui. Mi manca, non so cosa saremo, non so se saremo. Ci sono tante cose che non si sanno", ha dichiarato, lasciando ancora molti dubbi sulla reale natura del rapporto.

Matteo Angioli e Francesca Manzini

Spunta il nome di Matteo Angioli: chi è

Nel frattempo, sui social sono emerse alcune foto che ritraggono Francesca Manzini insieme a Matteo Angioli. Si tratta però solo di supposizioni: l'uomo potrebbe essere semplicemente un amico e non necessariamente il suo compagno. L'uomo, classe 1983, è un attivista, giornalista e comunicatore italiano, noto per il suo impegno sui diritti umani e per la collaborazione con realtà legate alla tradizione radicale.

Matteo Angioli, come si legge su barcelonaradical.net: "Fu folgorato da un comizio di Marco Pannella a Pistoia a soli 14 anni, da quel giorno ha iniziato a scrivergli e ad appassionarsi di politica!. Dopo un'esperienza in Nuova Zelanda, nel 2002 si è messo a lavorare per i radicali tra Roma e Bruxelles" diventando il coinquilino del leader politico scomparso il 19 maggio 2016.

Il ruolo politico e la carriera

Dopo esperienze anche all'estero, tra cui un periodo in Nuova Zelanda, Angioli ha iniziato a lavorare con i Radicali tra Roma e Bruxelles. Secondo quanto riportato anche nella sua biografia su X (che potrebbe essere non aggiornata), ricopre il ruolo di segretario generale del Comitato Globale per lo Stato di Diritto - Marco Pannella ed è consigliere del senatore Giulio Terzi di Sant'Agata.

Verità o semplice amicizia? Il dubbio resta

Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla relazione. Le indiscrezioni restano tali e non è escluso che Matteo Angioli sia soltanto un caro amico di Francesca Manzini, senza alcun coinvolgimento sentimentale. Il mistero, quindi, resta aperto e continua ad alimentare il gossip tra i fan del Grande Fratello Vip.