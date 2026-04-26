GF Vip: Francesca Manzini ha un fidanzato segreto, Todaro furioso: "Perché mentirmi?"

Come nei migliori gialli, Francesca Manzini ha regalato al Grande Fratello Vip un colpo di scena che sta facendo discutere concorrenti e pubblico. L'imitatrice, infatti, sarebbe fidanzata. Nulla di strano, se non fosse che nelle settimane precedenti aveva più volte dichiarato di essere single e aveva fatto intendere di aver sviluppato una certa simpatia per Raimondo Todaro.

Il segreto di Francesca Manzini viene a galla

La verità è venuta a galla in modo improvviso durante una discussione accesa. A far esplodere il caso è stata Antonella Elia, che ha deciso di mettere alle strette la coinquilina. Durante il confronto, la Elia ha rivelato quanto le sarebbe stato raccontato da Emiliano, un amico in comune: "Mi ha detto che tu stai con uno dello spettacolo. Ho sempre tenuto nascosto tutto, ma ora è il momento di dire la verità. Ora è il momento di rivelare tutto io so chi è e se non fai tutto quello che ti dico da qui alla fine del programma lo dirò"

Parole che hanno gelato Francesca Manzini, rimasta per qualche secondo immobile e visibilmente in difficoltà, prima di tentare di cambiare argomento. Ma ormai la bomba era esplosa.

Francesca Manzini e Raimondo Todaro

La confessione di Francesca Manzini: "Non posso parlare"

Poche ore dopo, è arrivata la confessione. L'imitatrice, provata emotivamente, ha ammesso: "Non sto bene e ora lo posso dire. Mi manca tantissimo questa persona. Voi potete parlare dei vostri compagni, io non posso dire nulla. Non fatemi domande." La situazione si è fatta ancora più tesa quando Antonella Elia ha continuato a incalzare con domande ironiche, cercando di far emergere ulteriori dettagli sull'identità del misterioso compagno: "Ma è un gangster? È un diplomatico. Dai è un attore, non puoi dire nulla per questo?"

Il racconto agli altri concorrenti

Successivamente, Francesca si è confidata con Renato Biancardi e altri coinquilini, spiegando il suo stato d'animo: "Sto male anche per lui. Mi manca, non so cosa saremo, non so se saremo. Ci sono tante cose che non si sanno." Durante una conversazione a tavola, ha poi chiarito di aver nascosto la verità per proteggere una persona fuori dalla Casa. Ha anche ammesso di aver sentito questa persona poco prima di entrare nel reality, contraddicendo quanto detto in precedenza a Raimondo Todaro.

La reazione di Raimondo Todaro: "Mi sento tradito"

La reazione di Raimondo Todaro non si è fatta attendere. Il ballerino, che nei giorni precedenti aveva espresso grande fiducia nei confronti di Francesca, si è detto profondamente deluso. "Perché devi fare una telenovela? Io ti ho dato consigli basati su informazioni sbagliate. Mi avevi detto che non lo sentivi da Natale, invece lo sentivi fino al giorno prima di entrare." Todaro ha sottolineato come avrebbe preferito maggiore sincerità, anche senza entrare nei dettagli della relazione.

Nuove tensioni nella Casa e il prolungamento del reality

La vicenda arriva in un momento già delicato per i concorrenti, dopo l'annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip fino al 19 maggio. Proprio per questo, nelle prossime puntate ai partecipanti sarà data la possibilità di parlare con i familiari, un momento che potrebbe rivelarsi decisivo anche per Francesca Manzini che, secondo Adriana Volpe, parlerà con il suo fidanzato, reale o immaginario che sia, per decidere se continuare il suo percorso nella casa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Francesca Manzini raggiunge Raimondo Todaro in giardino per confrontarsi sulla difficile serata