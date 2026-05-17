Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Sal Da Vinci e gli altri ospiti del 17 maggio

Bernie Sanders, Elly Schlein, Roberto Bolle e Sal Da Vinci tra i protagonisti della puntata di Fabio Fazio: tutti gli ospiti e le anticipazioni.

Stasera, domenica 17 maggio 2026 dalle ore 19:30 torna in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ il nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una puntata particolarmente ricca, tra politica internazionale, cultura, spettacolo e sport.

Bernie Sanders ospite in esclusiva TV: il tour contro l'oligarchia

Tra gli ospiti più attesi c'è il senatore americano Bernie Sanders, presente in Italia per presentare il nuovo saggio Contro l'oligarchia (Chiarelettere). Figura centrale della politica USA, Sanders è senatore dal 2007 e tra i principali esponenti dell'area progressista del Partito Democratico. Dopo le elezioni americane del 2024, si è distinto come uno dei più forti oppositori dell'attuale amministrazione, promuovendo negli Stati Uniti il tour Fighting Oligarchy Tour.

Elly Schlein tra politica italiana e attualità

In studio anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, protagonista del dibattito politico nazionale e delle principali discussioni sull'attualità italiana ed europea.

Spettacolo e musica: da Roberto Bolle a Sal Da Vinci

Spazio anche al mondo dello spettacolo con il ballerino étoile Roberto Bolle, attualmente impegnato nel tour Roberto Bolle & Friends. In studio sarà presente anche il cantante Sal Da Vinci, che ieri sera si è classificato quinto nella finale della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, vinta dalla Bulgaria con DARA e il brano e il brano Bangaranga, il cui significato è stato approfondito in questa news.

Bernie Sanders

Cultura e informazione: ospiti tra giornalismo e divulgazione

La puntata vedrà anche la partecipazione di:

Mara Maionchi

Orietta Berti

Paolo Giordano

Annalisa Cuzzocrea

Massimo Giannini

Ferruccio de Bortoli

Roberto Burioni

Marco Varvello

Un parterre che conferma la vocazione del programma a raccontare l'attualità attraverso voci autorevoli e punti di vista differenti.

Il Tavolo di Che tempo che fa: ospiti e volti dello spettacolo

A chiudere la serata, l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo, momento più leggero e di intrattenimento del programma. Tania Cagnotto la più grande tuffatrice italiana ed europea di tutti i tempi, entrata dal 16 maggio nell'International Swimming Hall of Fame di Fort Lauderdale, in Florida, il tempio degli sport acquatici mondiali. È la prima e l'unica donna italiana ad aver conquistato una medaglia d'oro mondiale nei tuffi e annovera nel suo palmarès - tra competizioni europee, mondiali e olimpiche - ben 34 ori, 15 argenti e 13

E ancora Stefano Meloccaro, il giornalista sportivo è nelle librerie con Di chi parliamo quando parliamo di tennis: Da Jannik Sinner a Lewis Carroll, da Clerici & Tommasi a Roger Federer, 100 personaggi senza i quali la Storia sarebbe stata diversa. Con loro ci saranno: Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Enzo Iacchetti, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.