GF Vip, Francesca Manzini eliminata: due concorrenti arrivano in finale

Il Grande Fratello Vip è ormai arrivato alle battute finali. Mancano soltanto una puntata alla conclusione di un'edizione che, pur non brillando negli ascolti, è riuscita a costruire un cast capace di regalare dinamiche, polemiche e colpi di scena fino all'ultimo appuntamento. Nel corso della terzultima puntata sono stati eletti il quarto e il quinto finalista, mentre il sesto posto verrà deciso dal pubblico durante la finale di martedì, a contenderselo sono Renato Biancardi e Raimondo Todaro.

Francesca Manzini ancora al centro delle polemiche al GF Vip

La puntata del reality show condotto da Ilary Blasi si è aperta ancora una volta con Francesca Manzini protagonista delle discussioni nella Casa. L'imitatrice ha chiesto alla conduttrice di poter parlare senza interruzioni per replicare alle accuse ricevute da Alessandra Mussolini e Antonella Elia. "Finché ci sono il gioco e le discussioni che fanno spettacolo va bene, ma definirmi pericolosa è grave", ha dichiarato Francesca, giudicando alcune affermazioni diffamatorie.

Le concorrenti l'hanno accusata di aver esagerato alcuni episodi avvenuti nella Casa, facendo gli esempi di Marco Berry, definito "molesto" dopo una lite, e di Raul Dumitras, incolpato per un bacio scherzoso avvenuto nel confessionale.

Scontro durissimo tra Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli

Nel corso della serata Francesca Manzini ha avuto anche un duro confronto con Selvaggia Lucarelli. L'imitatrice aveva raccontato che anni fa la giornalista l'avesse fatta licenziare da una radio, ma la Lucarelli ha smentito categoricamente: "Per assumerti o licenziarti avrei dovuto essere la proprietaria della radio". Pronta la replica della Manzini: "Dici queste cose perché vieni pagata".Immediata la controreplica dell'opinionista: "Per avere a che fare con te mi pagano troppo poco".

Raul Dumitras è il quarto finalista

Raul Dumitras vola in finale: battuto Renato Biancardi al televoto

Dopo le accuse di strategia rivolte a Raimondo Todaro da Antonella Elia e Alessandra Mussolini, Renato Biancardi e Raul Dumitras hanno raggiunto lo studio per scoprire l'esito del televoto. Il verdetto del pubblico ha premiato Raul Dumitras, diventato ufficialmente il quarto finalista del Grande Fratello Vip con il 67,3% delle preferenze. Niente da fare invece per Renato Biancardi, fermo al 32,7%.

Francesca Manzini eliminata dal GF Vip: Adriana Volpe è finalista

Nel corso della puntata è arrivato anche un videomessaggio di Annalisa, che ha ringraziato Francesca Manzini per aver preparato la coreografia settimanale sulle note di un medley dei suoi successi, da "Sinceramente" a "Mon Amour". Successivamente è stato aperto un televoto flash. I concorrenti hanno deciso che Francesca Manzini non meritasse l'accesso diretto alla finale e l'imitatrice ha scelto di sfidare Adriana Volpe al televoto eliminatorio. Una scelta che si è rivelata poco strategica, considerando il forte sostegno del pubblico alla conduttrice.

Adriana Volpe è la quinta finalista

Alla fine del televoto è stata proprio Francesca Manzini a dover abbandonare definitivamente la Casa. L'imitatrice ha ottenuto il 31,41% dei voti contro il 68,59% conquistato da Adriana Volpe, che vola così in finale. Con l'uscita di Francesca Manzini, Il GF Vip perde la sua protagonista assoluta. Tra mille contraddizioni, ha regalato momenti iconici e indimenticabili, come le sue coreografie che resteranno nella storia del programma.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip

Al momento i finalisti ufficiali del Grande Fratello Vip sono:

Antonella Elia

Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo

Raul Dumitras

Adriana Volpe

Resta ancora da assegnare l'ultimo posto disponibile: a contenderselo sono Renato Biancardi e Raimondo Todaro, protagonisti del televoto che si chiuderà durante la finale.