Grande Fratello Vip 8: chi esce stasera? I sondaggi indicano tre concorrenti

Il televoto è apertissimo e i dati online sorprendono: tre concorrenti sono separati da pochissimi voti. Ecco chi rischia davvero di lasciare la Casa nella puntata di stasera.

Stasera, martedì 24 marzo, andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. Nel corso della serata verrà annunciato il primo eliminato di questa edizione. Il televoto, aperto durante la puntata di venerdì, vede coinvolti sette concorrenti: Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Dario Costantini, Lucia Ilardo, Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare, scopriamo cosa dicono i sondaggi.

Come votare il proprio concorrente preferito tra i sette nominati

È possibile esprimere la propria preferenza in due modi:

SMS : inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente scelto (costo variabile fino a circa 0,16€ a seconda dell'operatore).

: inviando un messaggio al numero 477.000.2 con il nome del concorrente scelto (costo variabile fino a circa 0,16€ a seconda dell'operatore). Online: tramite la piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da smartphone, tablet e computer, previa registrazione.

Lucia Ilardo

I risultati dei sondaggi online

Secondo i dati raccolti sulla piattaforma ForumFree, la situazione appare piuttosto equilibrata, soprattutto nelle ultime posizioni. Tre concorrenti in particolare sembrano essere a rischio eliminazione: Dario, Marco e Lucia, separati da pochissimi voti. Ecco le percentuali indicative:

Paola Caruso - 28,12%

Raimondo Todaro - 19,67%

Francesca Manzini - 12,87%

Nicolò Brigante - 11,21%

Dario Cassini - 9,56%

Marco Berry - 9,56%

Lucia Ilardo - 9,11%

Tutto, però, può ancora cambiare nelle ultime ore di voto: sarà il pubblico a decidere chi dovrà lasciare definitivamente la Casa.

Tensioni e dinamiche nella Casa

Negli ultimi giorni il clima all'interno della Casa si è surriscaldato. Una delle discussioni più accese ha coinvolto Antonella Elia e Dario Cassini. Il litigio sarebbe nato già nella seconda puntata per una banale questione legata a una sedia, ma è poi degenerato con accuse pesanti. Il comico napoletano ha accusato la showgirl di avergli nascosto volontariamente alcune medicine, ma secondo Giovanni Calvario, sarebbe stato lo stesso Dario a nascondere i suoi farmaci nel beauty della Elia.

Nel frattempo, sul fronte sentimentale, si registrano nuovi sviluppi: nella notte tra il 23 e il 24 marzo, c'è stato un bacio tra Lucia e Renato Biancardi, anche se in pochi credono che tra loro esista un sentimento reale.