Grande Fratello Vip, pagelle seconda puntata: Lucarelli annoiata quanto noi (5), concorrenti "usurati" (1)

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 crolla negli ascolti, e non solo per colpa della concorrenza: le storie dei VIP non interessano più, Selvaggia Lucarelli non ha pane per i suoi denti in un'edizione che sa necessariamente di già visto e sentito

Grande Fratello Vip 8, abbiamo un problema (già noto). Uno grosso, che aumenta in maniera inversamente proporzionale ai numeri Auditel. E a proposito di ascolti: la seconda puntata, in onda ieri sera contro uno dei pochi format che continua a funzionare in RAI - The Voice - ha completato il disastro dell'esordio.

Nemmeno 2 milioni di spettatori - per la precisione sono stati 1.672.000 - e il 14.3% di share. Qui siamo insomma dalle parti di The Couple, che con la seconda puntata era già calato al 13%. Segnali che Mediaset non può fingere di ignorare, dopo l'onta della scorsa primavera e dopo un'edizione NIP (quella condotta da Simona Ventura) tutt'altro che incoraggiante.

Ilary Blasi non è il problema - voto 8

Ilary Blasi

Almeno quanto non lo era Simona Ventura. Con il suo stile di conduzione talmente leggero, quasi "sciatto", lei è anzi l'unica che stia veramente provando a riportare un programma come il GF, ancora più se versione VIP, nei suoi ranghi.

Finita per fortuna l'epoca del finto moralismo di Alfonso Signorini, Ilary Blasi ha (ri)portato nella Casa che era la più spiata d'Italia (ma sospettiamo che attualmente ci sia più interesse sulle vicende della sua villa all'EUR) l'unica ragion d'essere che questo programma abbia mai avuto: intrattenimento puro e semplice.

Con la sua ironia, con le sue risposte taglienti sempre al momento giusto, la conduttrice è francamente la sola che renda sopportabile l'idea di seguire una puntata intera. Impagabile ancora una volta il suo commento onesto sulla nomination verbosissima di Marco Berry: "Questo la prosssima volta diventa il momento pausa-sigaretta".

E proprio a proposito dell'ex inviato de Le Iene e delle tante nomination raccattate, nonostante proprio lui avesse descritto un clima di serenità, è stata proprio la Blasi a far riflettere su un fatto: "Andava tutto bene, ma poi lo stanno nomiando tutti. Mi chiedo: ma noi che programma stiamo guardando?". Ce lo chiediamo tutti, Ilary.

Selvaggia Lucarelli si annoia - voto 5

Chi criticherà anche il prossimo anno a Ballando la presenza in giuria della Lucarelli, dovrà ricordarsi della sua sfortunata avventura con questo GF Vip. Lei certamente non la dimenticherà presto.

Anzi, viene da chiedersi quante volte si sia già pentita di aver accettato la proposta di Mediaset, nonostante "tutto l'oro del mondo" che pare le abbiano dato.

Eppure, si dirà, due arci-nemici se li era portati fin dallo show di Milly Carlucci - Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro -: le premesse, insomma, c'erano tutte. Ma non pensiamo invece che il problema sia proprio lì? Quando hai già esaurito altrove tutto quello che potevi notare, commentare, "litigare"... cosa resta ancora da dirsi?

Selvaggia Lucarelli, l'abbiamo già detto, sta riproponendo con la Mussolini lo stesso schema che aveva applicato a Barbara D'Urso, e sta tirando in ballo ancora una volta l'assoluta mancanza di ironia di Todaro, che è ormai qualcosa di noto.

Lei risponde giustamente che non è stata chiamata ad applaudire i concorrenti, ma a commentare quanto avviene nella Casa. Ineccepibile.

E infatti la questione è a monte: con gli stessi volti che ormai girano da anni in programmi e reality, ma cosa potrà mai succedere di così imprevedibile? La Lucarelli opinionista si annoia anche a dirlo, noi ad ascoltarlo.

I concorrenti talmente "usati" da essere usurati - voto 1

Antonella Elia e Adriana Volpe

Se le prime avventure di personaggi più o meno famosi nella terra dei reality venivano salutate con curiosità, oggi è chiaro a tutti che ci sono due categorie di VIP: quelli che non parteciperebbero mai a programmi come il Grande Fratello, e quelli che invece ne hanno fatto proprio una specializzazione.

Il cast di questa edizione ne è l'ennesima prova provata: non ci sono soltanto assoluti "NIP" - Raul Dumitras, Lucia Ilardo, Giovanni Calvario, Nicolò Brigante - diventati "famosi" per aver preso parte ad altri reality. Ci sono addirittura due soubrette ormai affezionatissime al genere, come Adriana Volpe e Antonella Elia, che avevano addirittura partecipato alla stessa edizione - nel 2020 - dello stesso reality.

Due, insomma, che fingono di guardarsi in cagnesco da ben 6 anni, che nella Casa hanno addirittura portato gli stessi litigi di un tempo, anche se nel frattempo si sono arricchiti della separazione tea la Elia e l'ex, Pietro Delle Piane (con cui lei, tra l'altro, aveva partecipato all'unica edizione VIP di Temptation Island).

Il discorso è lo stesso cominciato alla voce "Lucarelli": perchè il pubblico dovrebbe interessarsi a qualcosa di completamente usurato?

Le "lagnanze" dei VIP, vere o presunte, non trovano più orecchie

La puntata di ieri sera ne è stata la prova, l'ennesima: una sequela di tristi storie (ma già molto note), di frasi consolatorie che avevano il calore dei biglietti d'auguri scritti con l'IA, di messaggi motivazionali da non provare a casa.

La solitudine di Antonella Elia, la malattia di Raimondo Todaro, solo un breve accenno (sia mai che poi salta tutto il blocco già pronto per la puntata successiva) ai problemi di salute del figlio di Paola Caruso.

Tutti argomenti delicati, assolutamente non trattati con la necessaria sensibilità. Ma soprattutto storie che, pur drammaticamente vere, vengono ormai percepite dal pubblico come l'ennesimo, logoro copione.

Non è un problema di empatia nostra, ma di credibilità loro.