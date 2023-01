Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini su Edoardo Donnamaria: "Vomita di nascosto"

Dopo i litigi con Antonella Fiordelisi, lo stato psicologico di Edoardo Donnamaria preoccupa alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7, in particolare Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Ecco cosa hanno detto sullo stato psicologico del loro coinquilino.

In questi giorni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ci sono state numerose discussioni, che stanno stressando il volto di Forum. Edoardo sembra poco avvezzo a questo tipo di situazioni, a differenza della spadista che, da quando è iniziato il reality, ha discusso un giorno sì e l'altro anche. Secondo alcuni concorrenti, Edoardo, nelle ultime ore ha avuto un crollo psicologico e, memori del caso Marco Bellavia, molti di loro non intendono tacere.

Il primo a parlare è stato Luca Onestini, che poco prima aveva chiacchierato a lungo con Edoardo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, raccogliendo un suo sfogo, sempre sul suo rapporto con Antonella Fiordelisi.

"Ieri forse voi non l'avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i coglioni. Quando io vedo uno, che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa, va a vomitare lì dietro, perché sta di merda appena alzato e non ce la fa più bisogna che questa persona la aiuti. Questa situazione lo sta massacrando, voi non vi rendete conto", ha esordito Onestini.

Mentre Luca raccontava questa storia è intervenuto Edoardo Tavassi: "Ieri sera l'ho trovato che dormiva al freddo, scalzo, che faceva un freddo esagerato. Io sono andato là e gli ho messo la coperta. Luca ha ripreso a racontare. "Quando uno va a vomitare là dietro di nascosto e io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta come invece vedo fare dall'altra parte per attirare l'attenzione", dice riferendosi a quello che lui crede, appoggiato dal web, un finto vittimismo di Antonella. "Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, per non farsi vedere e sentire da nessuno".

Anche Attilio Romita ha notato qualcosa di strano in Edoardo: "Io l'ho visto parlare da solo ieri sera nella stanza da letto, parlava da solo". Edoardo, come ha ammesso lui stesso parlando con Luca Onestini, ha sviluppato una sorta di dipendenza affettiva nei confronti di Antonella, rovinando, se continua così, il suo percorso al Grande Fratello Vip 7.