Grande Fratello Vip 7, gli sponsor si dissociano dal programma dopo il caso Marco Bellavia

Dopo la rivolta degli social, ora anche gli sponsor si dissociano dal Grande Fratello Vip 7 e dal bullismo dei suoi concorrenti contro Marco Bellavia. Lo storico inserzionista Amica Chips e il produttore di gelati Tooa hanno emesso due duri comunicati.

Sabato 1° ottobre Marco Bellavia ha abbandonato la casa più spiata d'Italia, insultato dai suoi coinquilini a causa dei suoi problemi d'ansia e attacchi di panico, l'annuncio dell'uscita dell'ex conduttore di Bim Bum Bam è stato letto nella casa da Attilio Romita, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Mentre sui social monta la protesta con l'hashtag #iostoconBellavia, in tendenza da diverse ore, numerosi utenti hanno scritto direttamente agli sponsor chiedendo di intervenire. L'appello del popolo di internet è stato accolto dal alcuni inserzionisti che, pur non ritirandosi, hanno emesso un duro comunicato contro il programma.

"Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione - ha scritto l'azienda produttrice di patatine - Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola".

La Società TooA ha scritto di essere "costernata da quanto accaduto", rivelando di aver provedduto, attraverso i propri legali "Ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all'interno del programma. TooA ritiene il comportamento dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip inaccettabile e lesivo". Concludendo: "TooA è e sarà sempre a favore dell'inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli".