Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, incomprensioni e confronto nella notte

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, la prima coppia di questo Grande Fratello Vip 7, continuano i confronti e le incomprensioni. I due 'vipponi' hanno parlato anche nella notte appena passata, terminata con coccole e baci.

Il percorso della prima coppia del Grande Fratello Vip 7 continua ad essere tormentato, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono giorni che discutono e poi si riavvicinano, come è successo questa notte. I due, prima di trasferirsi all'esterno della casa, sono stati rimproverati da Alberto, infastidito dal loro chiacchiericcio, ma anche dalle coccole che si scambiavano nel letto al fianco al suo.

Dopo essersi spostati nel cortiletto, Edoardo ha visto l'ex schermitrice nervosa e le ha chiesto cosa fosse successo "Antonella, non ce la faccio più a fare queste cose, ti innervosisci ogni giorno per qualcosa". La ragazza replica dicendo che, molto spesso, la causa del suo nervosismo e proprio l'ex volto di Forum: "Te lo fai mai un esame di coscienza?".

Entrambi sono gelosi del comportamento del 'partner,' ad Antonella da fastidio che Edoardo abbia scelto Giaele De Donà come sua confidente: "Parli più con le amiche che con una ragazza che ti piace?". Donnamaria le dice che non vuole coinvolgerla con i suoi problemi con l'ex di Belen "Io con te di Antonino non ci parlo proprio", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

"Io non vedo che le cose stanno andando bene" afferma la Fiordelisi, sottolineando il suo malumore per questa situazione. "Quello che è ancora più grave è che tu non racconti le cose, noi siamo diversi in questo", sottolinea Antonella, rimarcando le loro differenze caratteriali che, a lungo andare, potrebbero ostacolare la relazione.