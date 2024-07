Francesco Chiofalo: “Antonella Fiordelisi? Su di lei devo rivelare una cosa mai raccontata”

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti durante l'edizione 2019 di Temptation Island. Chiofalo, che all'epoca partecipava al reality insieme alla fidanzata Selvaggia Roma, era stato tentato dall'ex spadista, con la quale ha iniziato una relazione che è continuata anche dopo la fine del programma. Recentemente, Francesco è tornato a parlare di Antonella dopo la rottura con Drusilla Gucci.

Francesco Chiofalo parla del sul passato con Antonella Fiordelisi

L'influencer è stato ospite del podcast Talking Barber a pochi giorni dalla fine della relazione con la discendente dello stilista Guccio Gucci. Tra i due nelle ultime settimane sono volate delle frecciatine, come spesso succede quando una relazione finisce. Durante la puntata, Francesco Chiofalo ha parlato anche della ragazza conosciuta durante il docu-reality.

Riferendosi all'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto che alcune sue passate fiamme lo odiano, anche se lui non sa darsi una spiegazione per questo loro comportamento. "Io per Antonella e altre sono stato un grosso trampolino di lancio. Dobbiamo dire la verità, a loro dà fastidio, ma sono stato un trampolino. Ora devo fare un'altra rivelazione, loro invece nella mia carriera non sono servite proprio a nulla. Se si sono messe con me per fama? Quando una donna si mette con me unisce l'utile al dilettevole."

Non è la prima volta che Francesco lancia queste accuse contro Antonella. Durante la partecipazione di lei al reality show condotto da Alfonso Signorini, Francesco le aveva scritto una lettera aperta, rimproverandola di averlo sfruttato per raggiungere il successo e poi di averlo abbandonato quando non le era più utile.

"Tra noi non è finita a causa di questa mia presunta infedeltà, come ha affermato tuo padre, ma per colpa della tua ambizione e per la spinta dei tuoi genitori che non ti volevano vedere più con me. Tu mi hai sfruttato Antonella, mi hai usato per raggiungere il successo, ma quando poi hai visto che non ti servivo più, mi hai buttato via. Questa è la verità, lo sai bene", aveva scritto l'influencer che, pochi giorni fa ha spiegato il motivo della rottura con Drusilla Gucci.