Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi vuole lasciare il programma dopo un litigio con Edoardo Donnamaria

Un nuovo concorrente minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip 7, questa volta è Antonella Fiordelisi a voler abbandonare il gioco dopo una discussione con Edoardo Donnamaria. Il confronto tra i due vipponi è proseguito per tutta la notte, per il momento la spadista è ancora nella casa, e crediamo ci rimarrà.

Anche in questa edizione, almeno una volta alla settimana un concorrente minaccia di lasciare la casa più spiata d'Italia. In questi giorni è toccato prima a Daniele Del Moro e ora a Antonella Fiordelisi. La campana dopo l'ennesimo litigio con Edoardo Donnamaria, vorrebbe dire addio al reality convinta che il volto di Forum rappresenti per lei un'energia negativa.

Dopo la nomination di Edoardo ad Oriana Marzoli, Donnamaria si è pentito di aver mandato la modella venezuelana al televoto e le ha chiesto scusa. La cosa non è piaciuta ad Antonella, 'nemica' di Oriana, e tra i Donnalisi sono iniziate delle discussioni infinite, che hanno coinvolto tutti i coinquilini, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Durante l'ultima lite Antonella ha detto che vorrebbe lasciare la casa perché Edoardo è diverso da come se lo immaginava. "Purtroppo mi sono innamorata", ha affermato, accusando Edoardo di usare lei per giustificarsi di aver nominato Oriana. "Sei diventato energia negativa per me, non voglio proprio parlare", gli ha rinfacciato.

Edoardo ha provato a confrontarsi con gli altri coinquilini, chiedendo che lo aiutassero a capire se, e dove ha sbagliato. Attilio Romita gli ha detto che avrebbe dovuto avere più sensibilità in alcuni momento, soprattutto quando Antonella si è sentita presa in giro dal resto dei concorrenti.

Antonella Fiordelisi, tornata dopo essersi allontanata dalla discussione, ha chiesto ad Edoardo di non rivolgerle più la parola "Mi fai del male. Io non prendo in giro nessuno, sei un bugiardo. Io non ti riconosco più", gli ha detto visibilmente alterata.