Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano del Grande Fratello Vip avvistati insieme in vacanza

Gli ex concorrenti del reality show stanno trascorrendo questi giorni a Capri, dove sono stati visti insieme sia in discoteca che per le strade dell'Isola del Golfo di Napoli.

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano, sono stati avvistati insieme durante una vacanza a Capri. I due, che hanno partecipato a edizioni diverse del celebre reality show - lui alla sesta edizione e lei a quella successiva - si sono ritrovati sull'isola dopo le recenti rotture con i rispettivi partner. Coincidenza o un flirt in corso?

Le serate a Capri di Antonella e Alessandro: amicizia o amore?

Il gossip sull'ex di Sophie Codegoni e la ex di Edoardo Donnamaria, conosciuti nelle rispettive edizioni del programma condotto da Alfonso Signorini, è esploso grazie ad alcune foto condivise sul web. Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano, entrambi single e liberi di fare ciò che vogliono, è bene sottolinearlo, sono stati paparazzati insieme da alcuni utenti del web.

Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social, ha condiviso nelle sue storie di Instagram una foto in cui i due ex vipponi passeggiano per una delle stradine che caratterizzano Capri. "Basciano è sempre più lontano da Sophie, amica di Antonella. Per Antonella è ormai archiviata l'amicizia speciale con Mariano De Matteis. Basciano e Antonella ieri sera hanno parlato e non si sono mai staccati! Da precisare che c'erano anche altri amici. Che ci sia davvero del tenero?", si legge nella didascalia.

Gli ex vipponi sono apparsi anche in alcune storie di persone che hanno partecipato alla serata all'Anema e Core, il noto locale caprese, punto di ritrovo di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Ieri sera c'era, tra gli altri, anche Elisabetta Gregoraci, che presto vedremo in un nuovo programma su Rai 2.

Antonella e Alessandro sembrano molto a loro agio, anche se un altro esperto di gossip, Amedeo Venza, ha smentito che tra i due ci sia una storia in corso. "Mi sono informato, erano con amici e tra loro non c'è assolutamente nulla", ha spiegato nelle storie del suo profilo Instagram.