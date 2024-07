Edoardo Donnamaria del GF Vip ufficializza la sua fidanzata con una foto al matrimonio di Clizia e Paolo

Nuova storia d'amore per il volto di Forum. Messosi definitivamente alle spalle il tormentato fidanzamento con Antonella Fiordelisi, l'ex vippone è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma.

Dopo aver tenuto il suo nuovo amore lontano dagli occhi indiscreti del pubblico, Edoardo Donnamaria ha pubblicato ieri sera la sua prima fotografia in compagnia della nuova e bellissima fidanzata. Lo speaker radiofonico era tra gli invitati alle nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Quest'ultimo ed Edoardo sono legati da una profonda amicizia personale e lavorativa, essendo colleghi a Forum.

Edoardo Donnamaria esce allo scoperto con la nuova fidanzata

La relazione tra lo speaker radiofonico di Radio Zeta e la nuova ragazza, il cui nome è ancora sconosciuto, era nota da tempo. Deianira Marzano aveva anticipato la notizia durante la trasmissione radiofonica Gente di Marte. L'esperta di gossip ai microfoni di Radio Marte aveva sottolineato: "Lui vuole tenerla nell'ombra perché non vuole inserirla in questo tritacarne, non è un personaggio conosciuto".

Ora, finalmente, Edoardo ha condiviso il primo scatto sui social con la fidanzata. La foto pubblicata sul suo profilo li ritrae in ascensore, elegantissimi e pronti per partecipare alle nozze di Clizia e Paolo, che si sono conosciuti all'interno della quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove lo sposo Paolo Ciavarro arrivò secondo, dietro a Paola Di Benedetto. I due nuovi fidanzati appaiono anche in altre foto e video pubblicati dagli invitati alle nozze, mostrando una felicità e complicità evidenti.

Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro a Forum

La notizia del fidanzamento di Edoardo aveva scatenato sul web una serie di critiche. Alcuni fan, rimasti legati alla sua storia d'amore con Antonella, lo hanno pesantemente insultato, tanto che lui ha preferito allontanarsi da X. Alla festa di matrimonio erano presenti anche altri ex vipponi come Alberto De Pisis, Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi, fidanzato con Micol, sorella della sposa ed ex dello stesso Edoardo.