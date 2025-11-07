Grande Fratello, Valentina Piscopo dice basta a Domenico: “Ho visto tutto, metto fine alla mia storia”

Nelle ultime settimane la vera protagonista del Grande Fratello è stata proprio lei: Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D'Alterio, che pur non essendo una concorrente ufficiale del Grande Fratello è riuscita a catalizzare l'attenzione del pubblico e degli autori. Il suo intervento nella Casa, come ospite per qualche giorno, aveva l'obiettivo di allontanare il fidanzato da Benedetta Stocchi, dopo aver notato un'eccessiva complicità tra i due.

Il confronto nella Casa e la promessa mancata

Durante quell'incontro, Valentina aveva affrontato Domenico con parole dirette: "Ti voglio chiedere di allontanarti da Benedetta, di iniziare a fare un altro tipo di gioco e di pensare a te." In quell'occasione aveva anche tolto dal collo di Domenico la collana che la gieffina gli aveva regalato, segno tangibile della sua gelosia.

Il party in piscina che ha riacceso la rabbia di Valentina

Nelle ultime ore, però, le cose sembrano precipitate. Durante un party in piscina organizzato nella Casa, Domenico e Benedetta sono stati visti giocare insieme, con la coinquilina sulle spalle di lui. Un gesto apparentemente innocente, ma che agli occhi di Valentina è apparso come la conferma che la distanza promessa non è mai stata rispettata.

Il bacio tra Valentina e Domenico

L'annuncio social e l'addio a Domenico

Poche ore dopo, la Piscopo ha pubblicato una storia su Instagram che non lascia spazio a dubbi: "Ho tantissime domande ma giuro non riesco a rispondere a tutte! Volevo solo chiedervi di non mandarmi foto e video, io vedo e osservo tutto! Il rispetto porta rispetto! Io personalmente metto fine a tutta la mia storia!"

Parole forti che sembrano sancire la fine della relazione con Domenico. Tuttavia, come spesso accade con le dinamiche che si intrecciano dentro e fuori la Casa del Grande Fratello, nulla può dirsi definitivo. Solo pochi giorni fa, anche la fidanzata di Mattia Scudieri aveva lasciato intendere una rottura tramite un post social, salvo poi smentire tutto nella giornata di ieri. Chissà se anche per Valentina arriverà un ripensamento o se, stavolta, la sua decisione sarà definitiva.