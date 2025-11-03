Grande Fratello, Mattia vicino a Grazia Kendi: la fidanzata Carlotta lo lascia con un post su Instagram

Dopo settimane di tensioni e silenzi, Carlotta Vendemmia rompe con Mattia Scudieri sui social. Parole durissime contro il gieffino e frecciate che non passano inosservate.

A poche ore dalla settima puntata del Grande Fratello, una nuova dinamica è pronta a scuotere gli equilibri della Casa - e a mettere alla prova la conduzione di Simona Ventura. Dopo il caso che ha coinvolto Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, questa volta a parlare è Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri.

Prima di varcare la porta rossa, Mattia, 26 anni, originario di Catania e residente ad Aci Sant'Antonio, aveva raccontato di essere fidanzato da circa due anni, ma di vivere una relazione fatta di alti e bassi. Ora, però, quel legame sembra essersi definitivamente spezzato. Mattia questa sera è in nomination ma per i sondaggi non dovrebbe lasciare la Casa.

La confessione di Grazia Kendi su Mattia

Negli ultimi giorni, infatti, il gieffino si è avvicinato sempre di più a Grazia Kendi, modella 25enne di origini milanesi. La ragazza, parlando con Domenico e Benedetta, ha confessato apertamente di avere una cotta per Mattia: "Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno. È una cosa sbagliata, ma non la controllo. Sto cercando di evitare, anche se non vorrei. Non voglio che quella ragazza a casa pensi male di me."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Con grande sincerità, Grazia ha ammesso di essersi lasciata andare un po' troppo nei giorni scorsi, ma di aver poi cercato di frenare i suoi atteggiamenti: "Mi piace, non posso fingere di nulla. So che non è bello, e se in puntata mi chiederanno qualcosa, sarò la prima a criticare me stessa, ma so cosa provo."

Lo sfogo di Carlotta Vendemmia: "Non darò visibilità a chi non ha carattere"

Intanto, fuori dalla Casa, la fidanzata di Mattia ha rotto il silenzio. Dopo settimane in cui aveva preferito non commentare, poche ore fa Carlotta ha pubblicato un post nelle sue storie Instagram dove, facendo riferimento implicito alla rottura con il suo fidanzato, ha scritto: "Tranquilli che la Fontana di Trevi l'ho vista, al Colosseo ci sono stata e a Roma c'ho pure vissuto. Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me.

"Il mio silenzio è la dimostrazione di non voler dare visibilità a una persona senza carattere che, pur di emergere, ha bisogno di crearsi una storia. Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira ciò che lo rappresenta. Io non sono il tipo da scenate o teatrini inutili, quindi vi consiglio di mangiare i pop corn davanti a un bel film romantico."

Nuova dinamica in arrivo?

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: la storia tra Mattia e Carlotta sembra ormai giunta al capolinea. E chissà se nella puntata di questa sera Simona Ventura deciderà di affrontare l'argomento in diretta oppure, nonostante quanto ha scritto sui social, Carlotta non decida di fare un viaggio Roma, non per vedere la Fontana di Trevi ma i tanto ambiti Lumina Studios, ricalcando le orme di Valentina Piscopo, che venerdì sera ha scatenato il caos nella Casa.