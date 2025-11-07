X Factor 2025, pagelle terzo Live: Paola Iezzi non ne azzecca una, perchè Lauro si accanisce su Layana?

Il terzo Live di X Factor 2025 è stato un campo di battaglia, tra una sola esibizione memorabile e qualche flop non inatteso. I giudici, più litigiosi che mai, sembrano aver perso la rotta con la serata a tema, e a farne le spese è Mayu

Quella di X Factor 2025 sembrava una promessa fin dalle audizioni: chi si aspettava delle dirette "litigarelle" non sarebbe rimasto deluso. Il terzo live, infatti, regala scintille al tavolo dei giudici. Paola Iezzi critica tutti, Achille Lauro pare Milly Carlucci durante le liti a Ballando (ma con meno eleganza), Jake La Furia se la lega al dito e poi tutti se la prendono con Francesco Gabbani (il solo che, piaccia o no, dà dei giudizi sensati).

Le nostre pagelle dei Live

La ragione di tanta elettricità nell'aria? Legata anche al fatto che quella di ieri era la puntata a tema: assegnazioni tutte prese dalla discografia anni '90. Ovvero la festa di Carnevale di X Factor, o, se preferite pescare nella memoria televisiva, una puntata di Tale e Quale Show trapiantata su Sky.

La verità è che, l'abbiamo visto anche negli anni precedenti, i giudici non hanno ancora capito bene come "manovrare" quella che, se fossimo a Sanremo, chiameremmo la "serata duetti e cover".

E il problema nasce nel momento in cui, a un programma che fa già quasi soltanto cover, sembra venga pure chiesto di diventare karaoke.

Paola Iezzi - voto: 4

Una festa di Carnevale, si diceva, e infatti l'unica giudice donna al tavolo arriva acconciata come Madonna del Blonde Ambition Tour, anche se in molti l'hanno scambiata, più che Marilyn Monroe, per Tina Cipollari. I riferimento culturali assai profani del pubblico social non sono però la parte peggiore.

Dai giudizi alle assegnazioni, Paola Iezzi durante il terzo Live non ne fa una giusta. Esageratamente (e immotivatamente) critica nei confronti di Tomasi che rifà gli Oasis (non è stato il migliore della serata ma, come Jake La Furia aveva profetizzato, c'è stato di peggio), dà Michael Jackson a Viscardi, portandolo pericolosamente vicino al terreno del venerdì sera di Rai 1.

Rob riesce a evitare il rischio "adolescenza pop punk" con la cover di What's Up solo perchè lei è portentosa, ma il pasticcio vero e irrimediabile è, ancora una volta, quello compiuto ai danni di Mayu, che infatti viene eliminata. Con una decisione incomprensibile, la sua giudice le assegna One degli U2: un disastro annunciato. Tanto che alla fine dice bene il solito Jake: oltre a somigliare a una pubblicità di Abercrombie c'era ben poco.

Già un anno fa Paola Iezzi, brillante per tutta la fase di selezione, era stata poi protagonista di uno schianto mai visto e sentito dalle parti di X Factor: a metà dei Live era rimasta senza concorrenti in gara, complici naturalmente le discutibili scelte in fase di assegnazione dei brani.

La domanda che qui sorge spontanea è: come può diventare così profonda la discrepanza tra l'idea che un giudice costruisce intorno a un concorrente e la realtà dei fatti? E ancora: può quell'idea diventare così preponderante da mandare a monte un intero percorso?

Layana e l'accanimento di Achille Lauro - voto: 5

X Factor 2025 - Layana durante il terzo Live

Gianna Nannini è il modello di Lauro per il percorso che sta cercando di costruire con Layana: questo diventa un dato di fatto nel momento in cui, dopo averle fatto cantare Amandoti (dei CCCP, ma la cover più famosa è proprio quella della cantautrice toscana), nella puntata a tema anni '90 le ha assegnato Meravigliosa creatura. E anche in questo caso le domande superano di gran lunga le risposte che siamo riusciti a trovare.

Layana fa quel che può, ma la versione della rock ballad che Achille Lauro e il suo team le hanno cucito addosso non sta in piedi.

Che assegnarle questo genere di pezzi sia un errore, è testimoniato da quello che canta per salvarsi al ballottaggio, che non sarà potente quanto la Nannini ma ha comunque un suo perchè.

EroCaddeo - voto: 6

Dove finisce Achille Lauro e dove comincia Damiano Caddeo? Guadagna la sufficienza perchè è un ottimo interprete e perchè, rispetto alla compagna di squadra, ha una grande consapevolezza di sè come musicista. Al di là, però, dell'assegnazione - Uomini soli dei Pooh -, qui sta sorgendo ancora una volta un problema di emulazione, anche estetica, tra il giudice e il suo pupillo.

PierC e la nota "sobrietà" di Steven Tyler - voto: 7,5

Piercesare affronta il terzo live all'insegna dell'energia degli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. I giudici dapprima trovano solo un dettaglio da rimproverargli, i capelli lisci (che però, va detto, sono in tono con la decade musicale scelta per la serata). Poi però, scava scava, vien fuori che la versione che ha proposto del pezzo non va poi tanto bene, perchè sarebbe dovuto rimanere più "sobrio" anzichè mettersi a competere con Steven Tyler con quell'urletto finale. Mettersi a competere con Steven Tyler e la sua prodigiosamente nota estensione vocale, non sfigurare, doversi giustificare. Andiamo avanti.

Delia ormai superospite - voto: 9

X Factor 2025 - Delia Buglisi

Non ce ne voglia Tommaso Paradiso ma dovrebbe prendersela con chi ha fatto la scaletta e ha deciso di mettere Delia che fa Fabrizio De Andrè a cantare per ultima, e quindi dopo di lui. Diremo una cosa che su di lei dicono tutti, ma la dicono tutti perchè è vera: da tre puntate (ma sono in realtà il doppio) Delia Buglisi è senza dubbio il momento più atteso della serata, al pari di un superospite, meglio di un superospite.

Per la prima volta non porta sul palco uno dei suoi mash-up, e quasi ci dispiace. Ma poi comincia a cantare Dolcenera accompagnata dal piano e dalla sua presenza magnetica che riempie palco, teatro e schermo.

E davanti a lei neppure Paola Iezzi nella sua sfortunatissima serata può sbagliare: "Delia, io ormai per te ho esaurito anche i complimenti".