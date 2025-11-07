Grande Fratello, Mattia scopre in diretta di essere stato lasciato: poco dopo arriva la smentita di Carlotta

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Una busta rossa, simbolo ormai noto ai fan del reality come portatrice di notizie tutt'altro che piacevoli, è arrivata per Mattia Scudieri. Tutti si aspettavano un provvedimento disciplinare, ma stavolta la comunicazione riguardava la sua vita sentimentale.

La busta rossa che cambia tutto per Mattia Scudieri

All'interno, infatti, c'era una notizia che ha lasciato il gieffino siciliano senza parole: la sua fidanzata, Carlotta Vendemmia, aveva pubblicato sui social un post che sembrava annunciare la fine della loro storia. Un messaggio che tutti hanno interpretato come un addio, soprattutto dopo le recenti immagini che mostravano una crescente intesa tra Mattia e Grazia Kendi.

Nei giorni scorsi, Carlotta aveva condiviso un lungo testo in cui parlava di rispetto, fiducia e riferendosi al suo fidanzato diceva: "Il mio silenzio è la dimostrazione di non voler dare visibilità a una persona senza carattere che, pur di emergere, ha bisogno di crearsi una storia". Subito il web, e non solo, ha collegato quelle parole a una possibile rottura con Mattia, il cui rapporto - come lui stesso aveva ammesso - è sempre stato segnato da alti e bassi.

La reazione di Mattia al post della fidanzata

Nella busta c'erano ritagli di giornali che riportavano la notizia della presunta fine del fidanzamento. Il gieffino è apparso visibilmente scosso, tanto da commentare con amarezza: "Non ha mai capito chi ha accanto." Gli altri concorrenti gli hanno espresso solidarietà, mentre Grazia, visibilmente infastidita, ha preso le distanze dalla vicenda ricordando di aver confidato solo di provare una cotta per Mattia, ma di non aver mai fatto passi avanti per rispetto della sua compagna.

Carlotta Vendemmia

Carlotta cambia idea e condivide un'altra storia su Instagram

Poche ore dopo, però, Carlotta è tornata sui social per chiarire tutto. Con un nuovo post, ha spiegato che il suo messaggio era stato frainteso: "Il mio messaggio non aveva assolutamente lo scopo di lasciare Mattia. Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei direttamente con lui, con motivazioni chiare e nel rispetto di entrambi. Per ora scelgo il silenzio e l'osservazione."

Nonostante il chiarimento il dubbio resta: tra Mattia e Carlotta c'è ancora amore o la distanza del Grande Fratello sta minando definitivamente il loro rapporto? L'incertezza probabilmente sarà sciolta nella prossima puntata del reality show. Dopo Valentina, la compagna di Domenico che durante la notte di Halloween ha fatto il devasto litigando con Anita, sarà la volta di Carlotta di entrare nella Casa?