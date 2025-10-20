Grande Fratello, sondaggi quarta puntata: Grazia Kendi in testa, Bena rischia la nomination

I sondaggi del web parlano chiaro: Grazia Kendi conquista il pubblico e si conferma la più amata della settimana, mentre Omar "Bena" Benabdallah è il meno votato e potrebbe finire in nomination.

Questa sera, nella quarta puntata del Grande Fratello, Simona Ventura leggerà in diretta l'esito del televoto aperto lo scorso lunedì. Quattro concorrenti sono finiti al giudizio del pubblico: Francesco Rana, Omar "Bena" Benabdallah, Grazia Kendi e Giulia Soponariu.

A differenza della precedente settimana, il televoto non sarà eliminatorio: servirà infatti a decretare il concorrente più amato della settimana. Il meno votato, invece, diventerà automaticamente il primo candidato alla prossima eliminazione. Un meccanismo "in positivo", dunque: i telespettatori votano chi vogliono salvare, non chi eliminare.

I sondaggi: testa a testa tra tre concorrenti

Secondo i risultati del sondaggio pubblicato sul sito Grande Fratello Forum Free, le preferenze del pubblico sono così distribuite:

Francesco Rana - 31,60%

- 31,60% Giulia Soponariu - 27,95%

- 27,95% Grazia Kendi - 27,43%

- 27,43% Bena Benabdallah - 13,02%

Sul portale Reality House, invece, gli utenti hanno espresso un risultato leggermente diverso:

Grazia Kendi - 31%

- 31% Giulia Soponariu - 28%

- 28% Francesco Rana - 26%

- 26% Bena Benabdallah - 14%

Facendo la media tra le due votazioni, emerge che Grazia Kendi risulta la concorrente più votata, con un punteggio medio del 29,22%, seguita da Francesco Rana (28,80%) e Giulia Soponariu (27,98%). Fanalino di coda Bena Benabdallah, fermo al 13,51%, e quindi destinato - salvo sorprese dal televoto ufficiale - a diventare il primo nominato della prossima settimana.

Omar Benabdallah

Le dinamiche nella Casa dei quattro gieffini in nomination

Nella Casa l'atmosfera è sempre più elettrica. I quattro concorrenti al televoto vivono momenti di forte tensione, consapevoli che la preferenza del pubblico potrebbe cambiare gli equilibri.

Omar "Bena" Benabdallah, di origini magrebine, è finito al centro delle discussioni dopo aver condiviso un racconto personale che ha diviso pubblico e coinquilini. C'è chi ha apprezzato la sua sincerità e chi, invece, ha trovato il discorso poco opportuno.

Giulia Soponariu, la più giovane tra i nominati, si è fatta notare per la sua ironia: in settimana ha risposto con spirito alle avances di Jonas, conquistando simpatia sui social.

Francesco Rana, dal canto suo, ha stretto buoni legami all'interno della Casa, anche se continua a scontrarsi con la sua conterranea Donatella Mercoledisanto. Tra i due non è mai scattata la sintonia e l'antipatia reciproca è diventata oggetto di discussione nella Casa .

Infine, Grazia Kendi è protagonista assoluta delle dinamiche sentimentali. Su X è già nata una ship con Bena, ma lei ha espresso un interesse per Mattia Scudieri. La giovane modella ha attirato anche l'attenzione di Jonas. Quest'ultimo però ha confidato a Domenico di aver scommesso con Ivana che riuscirà a conquistare Rasha.

Attesa per il verdetto finale

Tutti gli occhi sono ora puntati su Simona Ventura, che in diretta annuncerà il verdetto del televoto. Se le tendenze dei sondaggi verranno confermate, Grazia Kendi sarà la concorrente più amata della settimana, mentre Bena Benabdallah dovrà fare i conti con la prima candidatura all'eliminazione. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, confronti e nuovi intrecci: il Grande Fratello è appena iniziato, ma nella Casa le strategie e le emozioni sono già a livello di guardia.