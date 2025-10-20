Grande Fratello, Omar Benabdallah spiazza tutti: “frequento donne più grandi in cambio di regali”

Le parole di Omar Benabdallah, entrato nella seconda puntata del Grande Fratello, hanno fatto discutere: Il concorrente ha svelato di frequentare donne più grandi in cambio di regali.

Al Grande Fratello di Simona Ventura non mancano i colpi di scena, e tra le confessioni più chiacchierate delle ultime ore c'è sicuramente quella di Omar Benabdallah, uno dei concorrenti entrato nella seconda puntata del reality show. Il 27enne, che nella Casa viene affettuosamente chiamato Bena, ha lasciato tutti senza parole rivelando un dettaglio inaspettato della sua vita privata: ha raccontato di frequentare donne molto più grandi di lui in cambio di regali.

La confessione di Omar Benabdallah spiazza la Casa del Grande Fratello

Il racconto, fatto in veranda durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, ha immediatamente acceso il dibattito sia dentro la Casa che sui social. Bena ha spiegato che una delle donne con cui è uscito aveva addirittura 72 anni e che, in cambio della sua compagnia, gli regalava prodotti proteici e integratori alimentari. Una rivelazione che ha generato reazioni contrastanti tra i concorrenti e il pubblico.

Francesco Rana e Rasha criticano le parole di Bena

C'è chi ha reagito con ironia, trovando la confessione curiosa e leggera, e chi invece ha espresso un certo disagio. Tra questi ultimi c'è Francesco Rana, che ha invitato il coinquilino a cambiare target e a cercare donne più giovani se è davvero alla ricerca dell'amore. Al vigile urbano forse sfugge che in questi incontri l'amore non c'entra proprio nulla.

Omer ha criticato il racconto del suo coinquilino

Ben più critiche le osservazioni di Omer e Rasha. Il primo ha dichiarato di non condividere affatto il modo di pensare di Bena, chiedendosi il motivo per cui abbia sentito il bisogno di rendere pubblica una simile confidenza. Rasha, invece, ha sottolineato che a 27 anni si è perfettamente responsabili delle proprie parole: "Se dice cose sbagliate è un problema suo".

Omer a rischio eliminazione: potrebbe essere il suo ultimo confronto nella Casa

Intanto, il destino di Bena nella Casa è appeso a un filo: secondo i sondaggi online, il modello di Pistoia sarebbe a rischio nomination nella puntata in onda stasera 20 ottobre, dove il meno votato dal pubblico diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione. Se dovesse uscire, quella di Bena potrebbe essere una delle ultime conversazioni condivise con lui, destinata comunque a restare una delle più discusse di questa edizione del reality.