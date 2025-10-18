Grande Fratello, Grazia Kendi confessa un interesse per un coinquilino: “So che è fidanzato”

La gieffina si apre con Giulia Soponariu e ammette di provare attrazione per un concorrente impegnato ma afferma che non farà un passo per non metterlo in difficoltà.

Negli ultimi giorni, Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello, è stata spesso al centro delle dinamiche della Casa. Nella notte appena trascorsa, la gieffina si è aperta con Giulia Soponariu, rivelando di provare un interesse per uno dei coinquilini, Mattia Scudieri. La confessione ha sorpreso Giulia e ha incuriosito i fan, pronti a seguire ogni sviluppo della situazione nella Casa.

La confessione di Grazia "mi piace, ma è impegnato"

Nonostante i sentimenti, la 25enne milanese ha chiarito di non voler fare alcun passo avanti, rispettando la relazione che Mattia porta avanti da circa due anni con la sua fidanzata. "So che è fidanzato e non voglio metterlo in difficoltà", ha detto con fermezza, mostrando grande rispetto per la situazione. La gieffina vuole mantenere un comportamento corretto e non creare malintesi nella Casa, nonostante l'attrazione che prova.

I consigli della coinquilina

Giulia, però, l'ha invitata a prestare attenzione: "So che tu non farai niente perché sei rispettosa, però cerca di non metterlo in difficoltà. Lui è un ragazzo che si sente in colpa per molte cose, secondo me". Questa conversazione ha acceso dibattiti tra i fan che commentano il reality show sui social, curiosi di capire se tra i due potrebbe nascere una sintonia che faccia discutere.

Mattia Scudieri

Il dolore di Grazia: "A otto anni ho subito abusi e non mi hanno creduta"

Negli ultimi giorni, la Kledi ha anche raccontato un episodio drammatico della sua infanzia. La gieffina ha infatti confidato di aver subito abusi sessuali quando aveva solo otto anni, senza però essere creduta da chi le stava intorno. "Ho perso la causa perché mi hanno dato della bugiarda. Non hanno creduto a una bambina di soli 8 anni. Io pensavo di averla superata, ma non è così. Qui ho capito definitivamente che non l'ho superata del tutto", ha raccontato Grazia .

Chi è Mattia Scudieri

Il gieffino che ha attirato l'attenzione di Grazia è di Aci Sant'Antonio, un piccolo paese ai piedi dell'Etna. Lavora come commesso in uno store, ma sogna di imparare bene l'inglese per diventare pilota d'aereo, ambizione che vuole presto iniziare a realizzare. Figlio di genitori separati, Mattia Scudieri vive con la madre, definita "grande rompiscatole", ma a cui è molto legato e che desidera ringraziare per i sacrifici fatti.

Mattia si definisce simpatico, anche se permaloso e un po' egoista. Tiene molto alla forma fisica, frequenta la palestra e cura l'alimentazione. Da circa due anni è fidanzato, una relazione caratterizzata da alti e bassi, che potrebbe rappresentare una vera prova durante la sua esperienza al Grande Fratello, tra emozioni, dinamiche nella Casa e rapporti con gli altri concorrenti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mattia Scudieri e Grazia Kendi con il pantalone di coppia colgono l'occasione per fare uno scherzo a Giulio