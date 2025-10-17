Grande Fratello, Jonas Pepe spiazzato da Giulia: "Ma quanto può essere stron*a"

Il percorso di Jonas Mattia Pepe al Grande Fratello sembra diventare ogni giorno più controverso. Entrato nella Casa come amante della filosofia e della letteratura, il modello romano si era posto l'obiettivo di farsi conoscere e conquistare le simpatie del pubblico. Ma nelle ultime ore, il suo comportamento e alcune frasi pronunciate in diretta hanno scatenato nuove critiche feroci sul web. Non ultima la sua reazione al palo che gli ha rifilato Giulia Soponariu.

Dall'animo poetico alle frasi controverse

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per alcune battute giudicate sessiste e offensive nei confronti di di Giulia, Jonas è tornato al centro dell'attenzione per un confronto acceso proprio con la studentessa di Torino, con cui aveva instaurato un rapporto di complicità. Il gieffino ha voluto "chiarire" la natura del loro legame, ammettendo di aver inizialmente pensato di provarci con lei.

Giulia ride in faccia a Jonas: "Ma davvero pensavi che mi piacessi?"

Durante la conversazione, il modello romano ha tentato di spiegare le sue intenzioni alla coinquilina, sostenendo di non volerla illudere: "La maggior parte dei maschi gioca così solo per provarci. Io non gioco se non c'è qualcosa di vero, altrimenti mi infastidisce. All'inizio volevo provarci con te, ma poi ho capito che qui dentro non era il momento. Mi sono allontanato perché non andava bene, ma sì, all'inizio l'intenzione c'era: abbracci e sguardi non succedono a caso. Quando ho capito che non lo volevo più, ho detto basta. È chiaro: se un maschio gioca con te, è quasi sempre per provarci."

Jonas e Grazia (di spalle)

Ma la reazione della ragazza lo ha spiazzato. Giulia, infatti, è scoppiata a ridere, sorprendendo Jonas e ferendo visibilmente il suo ego. "Quando mi chiedevi i grattini e io me ne andavo, era perché non volevo farti pensare altro. È successo più volte. Ieri eri nel mio letto e ti ho detto di andare via per lo stesso motivo. Tu pensi che da parte mia ci sia di più? Io invece ho pensato il contrario, che fossi tu a provare qualcosa."

Jonas si sfoga: "Le donne che fanno così sono stronze"

Dopo il confronto, Jonas si è confidato con Domenico D'Alterio, ma il tono del suo sfogo ha nuovamente sollevato polemiche. Il modello si è lasciato andare a parole considerate da molti volgari e misogine, che hanno riacceso il dibattito social. "Ma quanto può esse stron.a 'na donna che te la fa credere così tanto? E se davvero mi piace? 'A stron.a! Che fai, mi guardi sempre, mi fai gli occhi dolci e poi giochi così? Tu giochi così con tutti i maschi, ma che pensi di ottenere?"

Parole che hanno scatenato indignazione sui social, dove molti spettatori hanno definito il comportamento di Jonas "immaturo e aggressivo", sottolineando come le sue reazioni sembrino dettate da un ego ferito più che da un reale sentimento. Sui social, il pubblico si è schierato in massa con Giulia Soponariu. Molti utenti hanno evidenziato come Jonas Pepe, invece di accettare mancanza di interesse della coinquilina, abbia reagito con parole squalificanti e maschiliste.