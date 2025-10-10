Grande Fratello, gelo tra Francesco e Donatella: “Da lei solo muri, non vuole nemmeno parlarmi”

Il rapporto tra i due concorrenti pugliesi è ai minimi storici. Dopo le polemiche e gli insulti, Donatella rifiuta ogni collaborazione con Francesco, che si dice deluso e amareggiato.

Nella Casa del Grande Fratello continuano a emergere tensioni tra alcuni concorrenti. Tra i gieffini entrati sin dalla prima puntata, due in particolare sembrano non riuscire proprio a trovare un punto d'incontro: i baresi Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto.

Francesco e Donatella: dalla nomination alle offese sulla professione

Durante le ultime nomination, la casalinga pugliese non aveva nascosto la sua antipatia nei confronti del coinquilino, motivando la sua scelta con parole molto dirette: "Lo nomino perché non ci sopportiamo proprio".

Un commento che non è passato inosservato, soprattutto perché nelle ore successive la situazione tra i due si è ulteriormente inasprita. Francesco, infatti, ha accusato Donatella di aver oltrepassato il limite, arrivando a mettere in discussione la sua professionalità.

Francesco Rana

"Lei mi ha detto che io uso il distintivo per entrare a ballare, che ha visto persone che usano il distintivo. Una persona che dice queste cose, per me, non vive in Italia", ha dichiarato il concorrente, visibilmente infastidito. "La cosa che mi ha fatto davvero arrabbiare è che ha toccato il mio lavoro. Ha detto cose gravissime, non solo su di me ma su tutti gli agenti di polizia. Le ho detto: 'Così offendi tutti noi che portiamo la divisa'. E non è la prima volta che lo fa. Si è spinta troppo oltre".

Secondo quanto raccontato da Francesco, Donatella avrebbe più volte ribadito di "conoscere persone che entrano nei locali mostrando il distintivo", un'accusa che lui definisce "inaccettabile e offensiva". Nei giorni successivi, il rapporto tra i due è peggiorato ulteriormente. Donatella ha chiesto esplicitamente di non essere affiancata a Francesco durante i turni in cucina, segnale che la distanza tra loro è ormai evidente.

I 'muri' di Donatella contro Francesco

Confidandosi con Giulio Carotenuto, il vigile urbano di Grottaminarda ha espresso tutta la sua amarezza per la situazione: "Non riesco ad andarci d'accordo, ma da quando siamo entrati qua dentro mi ha preso in questo modo. Forse perché siamo di Bari tutti e due? Io non le ho mai fatto niente, c'è un muro da parte sua. È brutto partire così con una persona che neppure conosci. Io con una persona così non posso legare".

Giulio si è mostrato comprensivo, dandogli ragione. Intanto, nella Casa, la tensione tra i due baresi resta palpabile e sembra destinata a crescere, lasciando intendere che il loro scontro potrebbe diventare uno dei temi centrali delle prossime puntate.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Francesco parla a Giulio del suo disagio con Donatella