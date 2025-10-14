Grande Fratello, pagelle terza puntata: Simona Ventura pasticcia sulla pace (2) e gli ascolti non mentono

La terza puntata del Grande Fratello 2025 non ha invertito il trend negativo: Simona Ventura ha pasticciato l'annuncio sulla "pace" a Gaza, tra Domenico e la compagna aleggia lo spettro di Temptation, e gli ascolti sono colati a picco

Dopo due puntate a prova di sonno, il Grande Fratello 2025 entra finalmente nel vivo. E gli ingredienti sono quelli di sempre: litigi, toni alti, polemiche a prova di modesti quozienti intellettivi. Nella terza puntata è avvenuto anche il tanto atteso risveglio degli opinionisti, con Floriana Secondi e Ascanio Pacelli pronti a rimettere in riga i due litiganti Omer e Matteo "Jonas".

Ora però sorge un problema: gli ascolti in caduta libera. Eh sì, perché se la partenza era stata tiepida, la seconda puntata fredda, alla terza diretta il Grande Fratello precipita nel gelo della quasi morte: 1,8 milioni di spettatori, neppure il 15% di share. Cosa deciderà di fare ora Mediaset: permettere allo show di recuperare la fiducia del pubblico o staccare la spina in anticipo?

Le nostre pagelle della terza puntata

Simona Ventura non è dunque bastata per risollevare le sorti di un reality ormai in declino inesorabile. E certo SuperSimo, ieri, sera, non si è neppure avvicinata a quel miracolo che sarebbe ora necessario, dopo avere pasticciato con l'annuncio di quanto accaduto nelle ultime ore a Gaza.

Simona Ventura - voto 2

Una delle regole auree del Grande Fratello prevede che nulla dell'attualità sfiori la bolla della Casa. Quanto accaduto ieri dimostra che certe regole dovrebbero essere rispettate. In primavera aveva fatto scalpore l'appello di Veronica Gentili che, in diretta dalla stessa rete, alla guida de L'Isola dei Famosi, aveva lanciato un appello per il cessate il fuoco a Gaza. C'erano state critiche, è vero, ma non per la scelta di parole e tono della conduttrice.

L'annuncio della tregua nella Striscia, ieri sera, era stato sbandierato con tanto di scritta in sovrimpressione, in virtù del fatto che: a) gli autori hanno considerato fondamentale dare ai casalinghi "questa notizia che entrerà nei libri di storia"; b) in casa c'è una concorrente d'origine palestinese, Rasha. Passino le motivazioni ma qualcuno avrebbe dovuto allora preparare un discorso migliore per Simona Ventura, e consigliarle caldamente di evitare toni da grande festa di quartiere.

O almeno evitare, soprattutto dopo le frasi pronunciate ieri sugli armamenti a Israele e il progetto resort nella Striscia di Gaza, l'elogio a Donald Trump.

Come tornare ai tempi del comunicato letto da Mara Venier a Domenica In. Con un'aggravante: da Simona Ventura era lecito aspettarsi qualcosa di meglio.

Tanto che la cosa che sorprende meno, in tutto questo pasticciaccio, è la reazione di Rasha, che subito dopo, approfittando della pubblicità, ha giustamente dato sfogo alla propria delusione con il coinquilino Bena. Lui, tra l'altro, chiamato in causa "visto che tu sei marocchino, sei arabo!". Ma cosa c'entra?

E quando sembrava che non si potesse fare di peggio, Simona Ventura ci è riuscita! Quando proprio Bena ha provato a esprimere la propria sofferenza per le troppe persone che hanno perso la vita in una Gaza massacrata, lei ha chiosato: "Eh sì, ma quel che è stato è stato". Scurdàmmoce 'o ppassato. Che disastro.

Domenico e Valentina verso Temptation Island? - voto 4

L'idea non è nostra, ma è della stessa Valentina, ovvero la santa donna che da 10 anni sopporta vanità e colpi di testa di Domenico, l'operaio di Scampia che ha lasciato a casa lei e figlioletta per vivere il suo quarto d'ora di celebrità (con quegli ascolti? Gli sarebbe davvero convenuto qualche falò davanti a Filippo Bisciglia).

Certo, si dirà, Domenico era stato chiaro fin dalla clip introduttiva: piace alle donne e le donne gli piacciono. Infatti la povera Valentina fa capire di essere purtroppo abituata al chiacchiericcio intorno alla loro famiglia. Qui però si è superato il limite, perché un conto è essere bersaglio dei pettegolezzi di quartiere, un conto è fare la parte della cornuta in diretta nazionale.

"Ma dove ti credi di essere? A Temptation Island? Ti ho visto darle baci sul collo, le sei saltato addosso togliendoti la vestaglia!". La "lei" in questione sarebbe in questo caso Benedetta, ma bisogna pur dire che, in due settimane di permanenza nel programma, non è stata la sola a essere oggetto delle attenzioni di Domenico. La bella norcina, chiamata in causa da Simona Ventura, sente il bisogno di scusarsi con Valentina personalmente per quanto accaduto: "profumiera" sì, sfasciafamiglie mai.

Eppure indovinate un po' chi alla fine di tutto questo non solo non è pentito ma ha pure il coraggio di dire "Prima di partire te l'avevo detto [...] Non capisco perché sei venuta qui"? Esatto: Domenico. Ci sono voluti gli occhi strabuzzati della compagna, i suggerimenti poco velati della Ventura e la menzione alla piccola Paola per fargli pronunciare delle scuse, ovviamente le meno sentite nella storia dei reality dei sentimenti.

La pezza gialla di Linus (e di Donatella) - voto 4

Per 15 giorni ha chiesto insistentemente agli autori e ai cameraman di portarle il suo "comfort food": detersivi, scope e pezzuole gialle per le pulizie. Ovviamente lo show la accontenta, ma non prima della diretta, perché si dovranno pure impegnare in qualche modo le quattro ore forzate di "prima" e seconda serata.

Insieme all'esercito di stracci arriva però anche una lettera per Donatella: è dell'adorato marito Andrea, il suo "Spider-man" come abbiamo scoperto che lei lo chiama affettuosamente. La missiva ha lo scopo di annunciare che, nonostante i 15 giorni a casa senza mamma, suo marito e i suoi figli stanno sopravvivendo. E questo grazie alla presenza delle "tate": la mamma di Donatella fa le lavatrici, la sorella le pulizie, Orsola del terzo piano li sfama.

Commossa dal fatto che i suoi "tre ometti" abbiano trovato il modo di "cavarsela", al centro di Bari, grazie alla silenziosa rete di supporto femminile, Donatella se ne torna in salone dagli altri concorrenti, sollevata e ricoperta di stracci gialli per le faccende.

Oltre a tutte le domande che le prime due settimane di Donatella nella Casa stanno sollevando - rifiuta di entrare in confessionale se ci sono concorrenti uomini, non vuole dormire nella camerata con gli altri tutti "ammucchiati" -, ce n'è una che ci assilla: se Andrea "Spider-Man" ha trovato le mani per scrivere, saprà trovarle anche per cucinare, stendere il bucato e pulire con la pezza gialla?