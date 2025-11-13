Grande Fratello, Simone: "Ipocriti e disonesti, nessuno ha nominato Donatella perché fa comodo a tutti!"

Lunedì sera, durante la puntata del Grande Fratello, si è consumato un acceso confronto in studio tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara, dopo la lite che qualche giorno prima aveva scosso la Casa. Tutto era nato da uno scherzo finito male, durante il quale Donatella aveva tirato i capelli a Francesca, dando origine a un duro scontro che aveva coinvolto anche altri concorrenti. Ora Simone De Bianchi accusa i coinquilini di ipocrisia.

Lo sfogo di Simone: "Due pesi e due misure nella Casa"

La loro lite ha spaccato il gruppo e alimentato nuove polemiche, culminate nello sfogo di Simone De Bianchi, figlio di Francesca, che non ha risparmiato critiche ai compagni d'avventura. Lui e la madre gareggiano come unico concorrente e si trovano in nomination eliminatoria insieme a Flaminia Romoli, Rasha Younes, Giulia Soponariu e Domenico D'Alterio.

Durante una conversazione con Ivana Castorina e Flaminia Romoli, Simone ha accusato i suoi coinquilini di incoerenza "La Casa è contro mia madre, ma nessuno si prende la responsabilità del proprio pensiero. Quando sbaglio io vengo nominato, mentre altri vengono graziati. Perché non capite che sono fatto così?".

Simone e Anita

Poco dopo, Simone si è confrontato con tutti i coinquilini, accusandoli di adottare due pesi e due misure, riferendosi alla benevolenza con cui gli abitanti della Casa più spiata d'Italia trattano Donatella: "Questo è il Grande Fratello della calma piatta e della disonestà. Prendete lo stesso gesto e mettetelo al contrario. Grazia avrebbe fatto il panico, Rasha avrebbe fatto il panico, Anita avrebbe confermato la tesi su mia madre. E alla resa dei conti nessuno ha nominato Donatella perché lei fa comodo a tutti", ha dichiarato Simone

Le reazioni degli altri inquilini: lo scontro con Anita

Le parole di Simone hanno creato un ampio dibattito. Anita Mazzotta ha rispedito a Simone l'accusa di incoerenza: "Tu non puoi criticare noi per la non presa di posizione, se sei il primo a non farlo. Simone, sinceramente, era molto più calda la situazione con Rasha o con Donatella?". Francesca ha sposato la tesi del figlio, ribadendo che nella Casa "ci sono due pesi e due misure", mentre Flaminia Romoli ha provato a fare da paciere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simone De Bianchi incontra suo padre