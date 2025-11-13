Grande Fratello, Simone: "Ipocriti e disonesti, nessuno ha nominato Donatella perché fa comodo a tutti!"

Lunedì sera, durante la puntata del Grande Fratello, si è consumato un acceso confronto in studio tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara, dopo la lite che qualche giorno prima aveva scosso la Casa. Tutto era nato da uno scherzo finito male, durante il quale Donatella aveva tirato i capelli a Francesca, dando origine a un duro scontro che aveva coinvolto anche altri concorrenti. Ora Simone De Bianchi accusa i coinquilini di ipocrisia.
Lo sfogo di Simone: "Due pesi e due misure nella Casa"
La loro lite ha spaccato il gruppo e alimentato nuove polemiche, culminate nello sfogo di Simone De Bianchi, figlio di Francesca, che non ha risparmiato critiche ai compagni d'avventura. Lui e la madre gareggiano come unico concorrente e si trovano in nomination eliminatoria insieme a Flaminia Romoli, Rasha Younes, Giulia Soponariu e Domenico D'Alterio.
Durante una conversazione con Ivana Castorina e Flaminia Romoli, Simone ha accusato i suoi coinquilini di incoerenza "La Casa è contro mia madre, ma nessuno si prende la responsabilità del proprio pensiero. Quando sbaglio io vengo nominato, mentre altri vengono graziati. Perché non capite che sono fatto così?".
Poco dopo, Simone si è confrontato con tutti i coinquilini, accusandoli di adottare due pesi e due misure, riferendosi alla benevolenza con cui gli abitanti della Casa più spiata d'Italia trattano Donatella: "Questo è il Grande Fratello della calma piatta e della disonestà. Prendete lo stesso gesto e mettetelo al contrario. Grazia avrebbe fatto il panico, Rasha avrebbe fatto il panico, Anita avrebbe confermato la tesi su mia madre. E alla resa dei conti nessuno ha nominato Donatella perché lei fa comodo a tutti", ha dichiarato Simone
Le reazioni degli altri inquilini: lo scontro con Anita
Le parole di Simone hanno creato un ampio dibattito. Anita Mazzotta ha rispedito a Simone l'accusa di incoerenza: "Tu non puoi criticare noi per la non presa di posizione, se sei il primo a non farlo. Simone, sinceramente, era molto più calda la situazione con Rasha o con Donatella?". Francesca ha sposato la tesi del figlio, ribadendo che nella Casa "ci sono due pesi e due misure", mentre Flaminia Romoli ha provato a fare da paciere.
