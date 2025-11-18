Grande Fratello, Simone finge di scusarsi con Rasha ma rincara la dose: "Se esco, lei se magna tutti"

La puntata di ieri del Grande Fratello ha aperto uno dei capitoli più controversi di questa edizione. Al centro della scena non solo la nuova coppia composta da Omer Elomari e Rasha Younes, già messa in discussione da vari concorrenti e perfino dall'opinionista Cristina Plevani, ma soprattutto alcune frasi pronunciate da Simone De Bianchi, passate sorprendentemente quasi sotto silenzio in studio.

Omer e Rasha, il bersaglio della casa (e della Plevani)

Nel corso della settimana, sulla Casa più spiata d'Italia è volato un aereo di coppia per i due concorrenti di origine araba. Da questo, come era successo per Anita e Jonas, è scattato il primo bacio tra i due coinquilini. Ieri, durante la diretta della nona puntata, le attenzioni si sono concentrate su Omer e Rasha, la cui relazione continua a dividere. Cristina Plevani, che la settimana scorsa si era prodigata in lodi verso Jonas e Anita ha detto: "Non credo ai sentimenti di Rasha", affermando che la concorrente pensa solo al suo percorso.

Simone e quella frase inaccettabile che lo studio non ha condannato

Ma il momento più controverso della puntata arriva quando Simone De Bianchi attacca Rasha con una frase che ha indignato molti telespettatori: "Lei che poi fuori di qui prende e va con i ricconi. Lei parla di status, che si tenga il suo status", ha detto durante un confessionale. Un commento pesantissimo, che implica un giudizio morale su una donna basato sulla sua presunta relazione con "ricchi" fuori dalla Casa. Una frase che, in qualsiasi contesto, meriterebbe una reprimenda immediata.

Grande Fratello 2025: un primo piano di Rasha

E invece? Silenzio. Il parterre in studio, solitamente pronto a intervenire con veemenza - come accaduto con Francesco Rana - questa volta non ha reagito con la stessa fermezza. Nemmeno Simona Ventura, che in altre occasioni aveva mostrato grande rigore, è intervenuta con la stessa energia. Un'assenza di presa di posizione che non è passata inosservata.

La reazione durissima di Rasha

Comprensibilmente ferita, Rasha ha replicato con fermezza: "Non permetto che qualcuno sporchi la mia immagine. Status, ricconi? Ma questi cosa cavolo ne sanno della mia vita?". Una risposta che ha messo in luce quanto il commento di Simone fosse non solo fuori luogo, ma profondamente lesivo dell'immagine personale della concorrente.

Le scuse di Simone... e le contraddizioni che arrivano dopo

In puntata, il figlio di Francesca ha tentato di minimizzare: "A volte si va in confessionale quando si è arrabbiati... certe cose sfuggono di mano. Chiedo scusa. Ho 22 anni, posso sbagliare." Una giustificazione già sentita in altre occasioni, con il peso dell'età a fare da scudo. Ripetuta anche dopo la puntata quando ha avuto un nuovo confronto con Rasha.

Francesca Carrara

Anche dopo la puntata Simone si è scusato con la coinquilina, peccato che poco dopo, quando Rasha non era presente, Simone sia tornato all'attacco.

"Riconosco che la frase non era bella, ma se esco questa si magna la casa da sola. Ricordatevi che se esco lei si magna tutto. A 22 anni posso sbagliare, ma lei non si sta comportando bene. Uno contro tutti qua vince, fidatevi", ha detto ad alcuni casalinghi. Simone e gli altri concorrenti non sanno che il televoto decreterà il primo finalista dell'edizione tra i sei nominati. Un elemento che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri, soprattutto dopo un episodio che ha acceso le polemiche dentro e fuori la Casa.