Grande Fratello, pagelle ottava puntata: Rana gracchia e Ventura lo fulmina (8), Valentina vince il GF (4)

Ottava puntata del Grande Fratello senza eliminati. Iniziato ancora una volta alle 22.00, e non ci stancheremo mai di sottolineare l'orario indecente, al termine della diretta sono finiti in nomination per lunedì prossimo Domenico, Flaminia, Francesca, Simone, Giulia e Rasha.

Ebbene, sbrigata la pratica, come se fossero davvero le nomination il cuore della puntata, veniamo invece alla parte pregnante della serata: i litigi. La madre di Benedetta contro Domenico, Francesca contro Donatella, Simona Ventura contro Francesco Rana. La tacca sul momento emozione invece, gli autori l'hanno messa con l'incontro tra Anita e Vincent, il compagno della madre appena scomparsa.

Ecco allora cosa vi siete persi se alle 22.00 eravate già in pigiama, come gran parte della gente che il giorno dopo lavora e che, infatti, il reality di Canale 5 non lo guarda.

Alla madre della "sfasciafamiglie" nun je devi rompe er... - voto: 8

La madre di Benedetta si presenta nella casa in modalità Cavaliere Nero nel celebre sketch di Gigi Proietti. Cioè, parafrasando, una a cui non bisogna far girare il girabile.

La donna arriva per un confronto con Domenico, introdotta da clip di presentazione: "Sono Simona, la madre della sfasciafamiglie". E già là il povero Domenico, preso alla sprovvista, capisce che tira una brutta aria. Ma era solo l'inizio della spazzolata, il peggio sarebbe arrivato con l'ingresso di Simona per il confronto faccia a faccia.

Cogliamo fiore da fiore: "Comportati da uomo, non da quaquaraquà", "Tua moglie è entrata, ha fatto una scenata napoletana da paura e tu non hai preso le parti Benedetta", "Se sono nove anni che c'ha le corna, Valentina poteva pure non farlo andare". Domenico prova a prenderla in contropiede: tutti gli dicono di portare rispetto a Valentina, ma a lui chi lo rispetta? Simona non si lascia fregare dallo sguardo da cane bastonato: deve mantenere le distanze, e se le cose stanno come dice lui, allora non può abbracciare qualcun altro al posto della figlia?

Valentina vince il Grande Fratello 19 - voto: 4

Valentina Piscopo

Dopo la lieve risalita negli ascolti della scorsa puntata, è chiaro che il reality ha già la sua vincitrice: Valentina, la compagna (ex?) di Domenico. Una donna capace di sfamare gli autori nemmeno con la sua presenza, ma con la sua sola evocazione. Tant'è che anche l'ottava puntata le è stata costruita intorno, in quanto a narrazione.

Questi i fatti: dopo essere entrata in casa, aver visto che il compagno continua a comportarsi amichevolmente con Benedetta, Valentina ha annunciato la fine della loro storia via Instagram. Simona Ventura gliel'ha comunicato in diretta, in un secondo blocco dedicato al presunto triangolo con Benedetta.

Così Domenico prima è stato gentilmente riempito di carinerie da parte della signora Simona, poi ha ricevuto l'altra mazzata. A questo punto, pare che si limiterà solo a salutare la coinquilina, mentre nel frattempo Valentina sta già vergando una storia in risposta al primo blocco, scrivendo che Benedetta non è una santa.

Valentina, pensati invitata per la prossima puntata. Anzi: Valentina, pensati già al GF vip. Però fatti dare una percentuale dagli autori, ché qua il lavoro glielo stai facendo tu.

Francesca vs Donatella - voto: 4

Francesca Carrara

Una mamma giovanile che si sente ancora una ragazza o una che, di poco più grande, è lo stereotipo della massaia? La discussione tra Donatella e Francesca è tutta incentrata su questo: il tutto con intermezzo di urla, ultrasuoni e accento barese. Le due non si prendono, tranne che per i capelli, e non vanno d'accordo: Francesca al GF se la vuole godere, Donatella ci tiene a sembrare una rispettabile donna di famiglia e non cede lo scettro della cucina a nessuno. Questo è tutto? Si, questo è tutto: ce ne rendiamo conto, ma un blocco di puntata se ne va davvero via così.

Francesco Rana gracchia e Ventura lo fulmina - voto: 8

Francesco Rana

Durante la discussione tra Donatella e Francesca, interviene l'unica persona che non dovrebbe parlare, probabilmente mai: Francesco Rana, a bordo campo in quanto eliminato. Rivolto a Donatella, il genio se ne esce con un raffinatissimo "ne hai fritti di polpi": metafora culinaria che, a Bari e dintorni, sarebbe una ricercata perifrasi per dare a una donna dell'allegra donzella.

Passata inosservata in quel di Milano 2, la frase non sfugge né a Donatella né a X: più tardi infatti, Simona Ventura torna sul fattaccio. Rana blatera che non intendeva in quel senso, ma la conduttrice lo secca: "È uscita in quel senso". Poi gli ordina di scusarsi, così quello, seppur di controvoglia, si prepara a sbrigare a pratica; Donatella però non ha capito bene il gioco, e se ne esce con un "Non lo deve chiedere a me, ma a mio marito e ai miei figli".

Siccome però la Ventura il gioco l'ha capito benissimo, lo sa che Rana deve scusarsi con lei a al limite "anche" con marito e figli, perciò gli inibisce ogni suono: "Le colpe dei padri non devono cadere sui figli, a Bari devono essere orgogliosi di avere Donatella" gli tuona, riferendosi al padre pentito di mafia. E avanti con la scaletta. La Rana nel frattempo, s'era fatta girino.

Anita incontra Vincent, il compagno della madre - voto: n.c.

Anita ha perso la mamma: il lutto è freschissimo, ma lei è rientrata nella casa del GF perché non se l'è sentita di ritrovarsi sola là fuori. Con il padre biologico con cui non ha alcun rapporto da 16 anni, il fratello su cui non può fare affidamento e, ora, senza la mamma che era il suo punto di riferimento: insomma, finché dura, Anita nella casa si sente in qualche modo protetta.

Peccato che gli autori sacrifichino questa sua sicurezza sull'altare dell'emotainment. Le portano in casa Vincent, il compagno della madre: davanti all'uomo che le dice di essere la sua famiglia, la ragazza sembra sull'orlo di un malore. La Ventura non rinuncia al grnade classico: "i figli sono di chi li cresce". Tutto molto emozionante, ma il dubbio rimane: spazio all'emozione, sfruttamento dell'emozione per fare ascolti, oppure vero e proprio sciacallaggio del dolore altrui per una manciata di spettatori?