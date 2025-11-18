Grande Fratello, doppia eliminazione: fuori Flaminia e Ivana. Sei concorrenti in corsa per la prima finale

La puntata del 17 novembre 2025 del Grande Fratello, condotta come sempre da Simona Ventura, è stata una delle più intense di questa edizione. Non una, ma due concorrenti hanno dovuto lasciare la Casa, mentre a fine serata si è aperto un televoto decisivo che porterà alla scelta del primo finalista di questa edizione del reality show - anche se gli inquilini non ne sono minimamente consapevoli.

Prima eliminazione: fuori Flaminia Romoli

Al termine della precedente puntata Simona Ventura aveva aperto un televoto che coinvolgeva sei casalinghi. I concorrenti in nomination erano: Flaminia Romoli, Rasha Younes, Giulia Soponariu, Domenico D'Alterio e la coppia madre-figlio Francesca Carrara e Simone De Bianchi. Durante la diretta della nona puntata, il televoto ha decretato l'uscita della 31enne romana Flaminia Romoli, risultata la meno votata dal pubblico. Queste sono le percentuali del televoto settimanale:

Rasha - 32,79%

- 32,79% Domenico - 23,69%

- 23,69% Giulia - 19,05%

- 19,05% Francesca & Simone - 16,89%

- 16,89% Flaminia - 7,58% (eliminata)

Televoto flash a sorpresa: Ivana fuori dalla Casa

Nemmeno il tempo di metabolizzare la prima eliminazione che Simona Ventura ha aperto un televoto flash. Le donne della Casa sono state chiamate nella Super Led, dove un telefono ha iniziato a squillare: chi rispondeva, finiva automaticamente al televoto o doveva nominare una compagna. Ecco come si è sviluppato il gioco:

Primo squillo: risponde Anita , che scopre di essere la prima candidata al televoto flash. Deve scegliere una rivale e indica Ivana .

risponde , che scopre di essere la prima candidata al televoto flash. Deve scegliere una rivale e indica . Secondo squillo: risponde Rasha , che è salva ma deve mandare un'altra gieffina al televoto. Sceglie Francesca .

risponde , che è salva ma deve mandare un'altra gieffina al televoto. Sceglie . Ultimo squillo: risponde Benedetta. Finisce anche lei al televoto e porta con sé Donatella.

A televoto flash aperto, è arrivato un nuovo verdetto: l'eliminata è Ivana Castorina, che ha lasciato la Casa pochi minuti dopo Flaminia.Percentuali del televoto flash:

Anita - 37,64%

- 37,64% Donatella - 27,83%

- 27,83% Francesca - 19,55%

- 19,55% Benedetta - 7,92%

- 7,92% Ivana - 7,06% (eliminata)

Ivana Castorina

Nuove nomination: il pubblico sceglierà il primo finalista

Nel finale Simona Ventura ha annunciato un nuovo giro di nomination. I concorrenti hanno votato pensando che si trattasse di un televoto eliminatorio, ma in realtà il pubblico sarà chiamato a scegliere il primo finalista dell'edizione. Da questa settimana Francesca e Simone non sono più una coppia, ma due concorrenti separati a tutti gli effetti. I nominati sono Rasha, Giulia, Francesca, Donatella, Omer e Simone.

Anita ha nominato Francesca

ha nominato Francesca Donatella ha fatto il nome di Francesca

ha fatto il nome di Francesca Omer ha ha scelto di segnalare Giulia

ha ha scelto di segnalare Giulia Simone ha espresso la sua preferenza contro Donatella

ha espresso la sua preferenza contro Donatella Benedetta ha votato per Francesca

ha votato per Francesca Grazia punta il dito contro Simone

punta il dito contro Simone Jonas ha messo nel mirino Rasha

ha messo nel mirino Rasha Francesca ha espresso il suo voto contro Rasha

ha espresso il suo voto contro Rasha Domenico ha deciso di nominare Rasha

ha deciso di nominare Rasha Giulia ha nominato Omer

ha nominato Omer Rasha ha indicato Francesca

ha indicato Francesca Mattia ha scelto Giulia

Chi sarà il primo finalista?

Il pubblico ora è chiamato a premiare uno tra:

Rasha

Giulia

Francesca

Donatella

Omer

Simone

Sarà uno di loro a conquistare il primo posto in finale, mentre nella Casa regna ancora l'illusione, o la paura, che si tratti di un televoto per salvare la pelle.