Grande Fratello, Shaila perde il controllo e sbotta: “Helena mi ha proprio rotto il caz*o”

Nella Casa del Grande Fratello, la tensione continua a salire, e la situazione tra Shaila Gatta e Helena Prestes si fa sempre più esplosiva. Dopo la recente rottura con Lorenzo Spolverato, Shaila sembra aver perso il controllo, puntando nuovamente il dito contro la modella brasiliana. Questo scontro non è il primo tra le due: già la scorsa settimana, un acceso litigio aveva portato ad un ammonimento all'ex velina da parte di Alfonso Signorini durante la diretta.

Il nuovo scontro: cosa è successo

Questa volta, la scintilla è scaturita da una confidenza fatta a Shaila da Yulia Bruschi, che le ha riportato un'osservazione di Helena. Secondo il racconto, la modella brasiliana avrebbe guardato Shaila e Luca Giglioli mentre discutevano della rottura con Lorenzo. Alla domanda di Luca su cosa stesse facendo, Helena avrebbe risposto semplicemente: "Osservo".

Un commento apparentemente innocuo, ma che ha mandato Shaila su tutte le furie. "Ma che vuole? Che caz.o vuole? Dove sta, che la vado a prendere... Mi ha proprio rotto il caz.o," ha sbottato l'ex velina, mostrando un evidente stato di nervosismo. La cubana, forse consapevole delle conseguenze che le parole di Shaila potrebbero avere, ha cercato di calmare la sua amica: "Amore, ferma...". Tuttavia, i tentativi di Yulia di placare Shaila sono stati vani. La giovane ha continuato: "Oggi non mi deve toccare, tenetemela lontana che la mando a fanculo, sta cretina."

Helena Prestes in Mystery Room

L'antefatto: il litigio della scorsa settimana

Il precedente litigio era nato dopo una lettera scritta da Helena a Lorenzo nel giorno del compleanno di Spolverato. "Falsona! Qui dentro ti hanno scoperta tutti. E hai rotto proprio le pal.e, lo capisci?! Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Lui è il mio compagno! Tutta la Casa non ti capisce perché sei finta, ti attacchi a tutto quello che può darti visibilità," aveva urlato la ballerina.

E ancora: "piccola giocatrice languida dal cule.tto peloso. Ti rode il cu.lo! Lorenzo non ti è indifferente e controlli tutte le persone che sono intorno a lui. Ma che te ne f.tt a te? Ma che te ne importa te? Hai detto un sacco di stronzate.Non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente tu dai fastidio, tu sei una grande furba e falsa. Se hai problemi vai dalla psicologa e risolvili. Sei furba e cattiva, fai solo spettacolo di falsità."

Grande Fratello, Tommaso si vendica con confessioni hot su Mariavittoria, lei reagisce: "mi fai paura"

Durante la diretta di lunedì 2 dicembre, Alfonso Signorini aveva detto a Shaila Gatta: "Hai avuto una forma talmente violenta in questo litigio, che è terrificante. Vedere una donna scagliarsi così contro un'altra donna lascia un'impressione terribile. Le tue parole erano mirate a ferire: darle della nullità è pura malvagità".