Grande Fratello, Helena Prestes riceve il Tapiro d’Oro: "ecco chi mi stava veramente antipatico in Casa"

Il Grande Fratello si è concluso lunedì scorso, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé nei programmi Mediaset. In attesa delle consuete interviste a Verissimo, ieri sera Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d'Oro a Helena Prestes, seconda classificata della diciottesima edizione del reality, vinto da Jessica Morlacchi.

L'incontro con Striscia e la reazione di Helena

L'inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha raggiunto la modella brasiliana mentre si trovava in compagnia di Javier Martinez, il pallavolista argentino con cui ha iniziato una relazione all'interno della Casa più spiata d'Italia. Durante l'incontro, Staffelli ha sottolineato come molti si aspettassero la sua vittoria, soprattutto dopo aver superato Zeudi Di Palma nel televoto flash, nonostante quest'ultima fosse considerata la favorita alla vigilia.

Helena, con un pizzico di amarezza, ha ammesso: "Ho pensato che se avessi vinto, avrei potuto comprarmi una casa, e invece..." Tuttavia, ha anche riconosciuto che il suo percorso nel reality le ha regalato una gioia inaspettata: "Mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l'amore", ha dichiarato, riferendosi al legame nato con Martinez.

Helena e Zeudi al televoto flash

Le antipatie nella Casa

Staffelli ha poi ricordato l'episodio del lancio del bollitore contro Jessica, chiedendole se, alla fine del reality, avrebbe voluto lanciarlo anche contro qualche altro coinquilino. Helena ha risposto con un secco No "A nessuno!", ma ha rivelato che i concorrenti che le stavano antipatici erano Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice. Riguardo all'esultanza di Zeudi Di Palma dopo la vittoria di Jessica, la modella ha commentato ironicamente: "Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici...".

In un'intervista rilasciata a CHI, Helena ha raccontato della sua esperienza all'interno della Casa: "Ho creato legami fortissimi e ora gli altri sono diventati la mia famiglia. Non mi pento di nulla. Alcune cose negative le conoscevo già, ma non avevo mai avuto qualcuno con cui condividere i miei lati positivi: erano nascosti dentro di me".

Durante il suo percorso nel Grande Fratello, Helena Prestes è stata una delle concorrenti più discusse. Il suo carattere forte e la sua determinazione l'hanno portata a scontrarsi con alcuni coinquilini, dando vita a dinamiche di gioco intense e spesso conflittuali. Nonostante tutto, la modella è riuscita a conquistare il pubblico, arrivando fino alla finalissima.