Grande Fratello, Alfonso Signorini a Shaila dopo il litigio con Helena: "Le tue scuse ci hanno stancato!"

Il conduttore del reality show ha criticato aspramente l'ex velina per le parole ed i modi usati durante il suo litigio com Helena Prestes.

Durante la sedicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 2 dicembre, Alfonso Signorini ha affrontato con fermezza il litigio che nei giorni scorsi ha visto protagoniste Shaila Gatta e Helena Prestes. Il conduttore ha stigmatizzato comportamenti offensivi e fuori luogo e ha rimproverato apertamente l'ex velina per le sue parole e l'atteggiamento tenuto durante lo scontro con la modella brasiliana.

Il confronto acceso tra Shaila e Helena

La lite è nata in seguito a una lettera che la Prestes ha scritto a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno. La brasiliana ha confessato di provare dei sentimenti per Lorenzo, pur rispettando il rapporto che lui ha con Shaila. Tuttavia, l'ex velina non ha gradito le attenzioni di Helena, accusandola di essere provocatoria e cercare di mettersi al centro della scena. "Non è una provocazione - si è difesa Helena - devo capire i miei sentimenti, ma starò sempre in mezzo. Lorenzo non mi è indifferente".

Shaila, visibilmente in difficoltà per la piega che aveva preso il confronto, ha cercato di giustificare il suo sfogo sostenendo di aver accumulato tensioni a causa di atteggiamenti di Helena che l'hanno portata a perdere il controllo. Ma le sue scuse non hanno convinto Signorini, che ha replicato: "Le tue scuse ci hanno stancato, sembra una liturgia. Se è brutto sentire certe cose, vitate di dirle".

Helena durante il confronto

Le parole dure di Alfonso Signorini

Il conduttore ha poi rivolto un duro rimprovero a Shaila per i toni e le parole usate durante il litigio, sottolineando come l'attacco alla persona di Helena fosse inaccettabile. "Hai avuto una forma talmente violenta in questo litigio, che è terrificante. Vedere una donna scagliarsi così contro un'altra donna lascia un'impressione terribile. Le tue parole erano mirate a ferire: darle della nullità è pura malvagità".

Alfonso Signorini ha inoltre stigmatizzato un'offesa fatta alla cultura brasiliana da parte di Shaila durante la discussione, evidenziando come questo tipo di commenti non possano trovare spazio all'interno del reality. Signorini ha poi interpellato Giglio, che durante lo scontro avrebbe riso anziché intervenire per sedare la situazione.

Grande Fratello, Shaila Gatta 'posseduta' da Rosa Ricci si scaglia contro Helena Prestes: "cule*to peloso"

"Un uomo dovrebbe sempre difendere una donna in difficoltà", ha dichiarato il conduttore. Giglio ha provato a giustificarsi spiegando di essere stato bloccato da Luca Calvani. Quest'ultimo ha replicato: "Ti ho evitato una figuraccia, perché stavi per schierarti dalla parte di Shaila". Il confronto si è chiuso con un monito di Signorini: "Certi comportamenti non sono accettabili, né dentro né fuori la Casa".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto tra Shaila e Alfonso Signorini