Grande Fratello, Helena Prestes: “Lorenzo Spolverato protetto dagli autori? Ecco cosa ne penso”

Lorenzo Spolverato è stato uno dei personaggi più controversi del Grande Fratello. Il modello milanese, nel corso della finale, è stato lasciato in diretta da Shaila Gatta, la ragazza con cui aveva iniziato una relazione all'inizio del suo percorso nella Casa più spiata d'Italia. Lorenzo si è classificato al quarto posto, finendo fuori dal podio dopo aver perso il televoto flash contro Chiara Cainelli.

Il caso Spolverato: favoritismi nella Casa?

Molti spettatori, nei sei mesi e mezzo di trasmissione, hanno ipotizzato che il modello fosse in qualche modo protetto dagli autori o da qualcuno ai piani alti di Mediaset o di Endemol Shine, la società che produce il reality. Questa teoria è nata dalla salvaguardia di cui Lorenzo avrebbe goduto nel corso del programma: dai pugni al muro alle sedie lanciate in giardino durante la diretta, a Spolverato sarebbe stato permesso di tutto.

Helena Prestes: "protetto da una forza che non conosco"

Ieri, Valerio Staffelli, consegnando il Tapiro d'Oro alla modella brasiliana, ha riportato l'argomento chiedendo alla seconda classificata del reality cosa ne pensasse. "Senta, ma dica la verità tra noi: Lorenzo Spolverato era protetto dal Grande Fratello?", ha domandato l'inviato di Striscia la Notizia. L'ex gieffina ha risposto: "No, secondo me lui era protetto da una forza che io non conosco." E poi, ironizzando: "Da un potere occulto? Magari da un Grande Fratellino".

Helena riceve il Tapiro da Valerio Staffelli

Il comportamento di Lorenzo aveva irritato anche Alfonso Signorini. Il conduttore, parlando con il Tg di Antonio Ricci, ha dichiarato: "Lorenzo Spolverato protetto nonostante i suoi comportamenti per il bene del programma? Può anche essere, non mi stupirei affatto. Se fosse per me, lo avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere, ma il gruppo di lavoro mi ha detto di tenerlo dentro".

Durante una diretta, il conduttore aveva rimproverato Lorenzo con parole molto dure: "Il fatto che tu sia finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile. Il pubblico ti ha portato in finale, ma il Grande Fratello ti può anche squalificare. Fosse stato per me, ti avrei tranquillamente squalificato. Il Grande Fratello è più buono di me".