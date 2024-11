Grande Fratello, Shaila Gatta ‘posseduta’ da Rosa Ricci si scaglia contro Helena Prestes: “cule*to peloso”

Ieri sera, il Grande Fratello si è trasformato in un vero e proprio set drammatico, con una scena che ha ricordato le dinamiche intense di Mare Fuori. Protagonista assoluta è stata Shaila Gatta, che ha vestito a modo suo i panni di una Rosa Ricci furiosa, scagliandosi contro Helena Prestes, la modella brasiliana con cui da tempo ha un rapporto burrascoso.

La sfuriata sopra le righe di Shaila Gatta

La sceneggiata, durata diversi minuti, ha visto lal ballerina accusare Helena di aver scritto una lettera a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno. La questione è esplosa nonostante il modello milanese sia attualmente confinato nel tugurio con altri coinquilini. L'ex velina ha riversato tutta la sua frustrazione su Helena, accusandola di alimentare tensioni con gesti che, a suo dire, dimostrerebbero un interesse ambiguo per Lorenzo, malgrado il suo avvicinamento a Shaila.

Ieri nella Casa più spiata d'Italia si è festeggiato il Giorno del Ringraziamento, e mentre il tacchino farcito era al centro della tavola è esploso il litigio. Il lungo sfogo, che ha superato il limite dell'insulto personale, ha visto Shaila attaccare Helena su più fronti, dalla sua presunta falsità alla sua cultura e alle sue scelte di comportamento.

Helena Prestes è stata insultata da Shaila Gatta

"Falsona! Qui dentro ti hanno scoperta tutti. E hai rotto proprio le pal.e, lo capisci?! Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Lui è il mio compagno! Tutta la Casa non ti capisce perché sei finta, ti attacchi a tutto quello che può darti visibilità." Shaila ha poi proseguito accusando Helena di sfruttare la sua storia personale per attirare l'attenzione.

"Menti con queste storielle strappalacrime. Se dessi valore a quello che hai vissuto, la polpetta te la ficchi in bocca e stai in silenzio! E quando una persona come me ti sbatte in faccia la verità, te sta zitta" La discussione ha raggiunto toni ancora più pesanti quando Shaila ha insultato Helena sul piano personale e culturale.

"Che caz.o ridi! Piccola giocatrice languida dal cule.tto peloso. Ti rode il cu.lo! Lorenzo non ti è indifferente e controlli tutte le persone che sono intorno a lui. Ma che te ne f.tt a te? Ma che te ne importa te? Hai detto un sacco di stron.ate."

Shaila Gatta ha anche rivolto critiche alla cultura brasiliana di Helena: "Non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente tu dai fastidio, tu sei una grande furba e falsa. Se hai problemi vai dalla psicologa e risolvili. Sei furba e cattiva, fai solo spettacolo di falsità."

E ha concluso con un ulteriore attacco personale, sottolineando la differenza di comportamento tra loro due: "Urlo e grido e mi gratto anche perché sono una cafona come dici tu. Sono fiera di essere volgare, tu dentro hai un sacco di cose che usciranno fuori. Qui ti stanno riconoscendo per quella che sei. Smettila di piangere! Ma lo vedi come sei conciata a 34 anni?"

Questa sfuriata ha scatenato reazioni forti, Luca Cavani si è alzato dalla tavola urlando contro Shaila "Basta ci avete rotto il caz.o, ugualmente tutte e due", ha detto l'attore abbandonando la stanza. Helena Prestes, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento composto, limitandosi prima a sorridere, gesto che ha ulteriormente irritato l'ex velina, e poi è scoppiata a piangere.

