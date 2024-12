Grande Fratello, Tommaso si vendica con confessioni hot su Mariavittoria, lei reagisce: “mi fai paura”

Al Grande Fratello le coppie si formano e si disfano in poche ore. Dopo l'allontanamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anche Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono detti addio, in seguito al fatto che la dottoressa ha iniziato a provare una simpatia per Alfonso D'Apice. Subito dopo, l'idraulico senese ha raccontato particolari piccanti del suo rapporto con la ragazza.

Tommaso e Mariavittoria: relazioni in frantumi

I giorni trascorsi nel tugurio del Grande Fratello hanno provocato un vero terremoto emotivo per alcuni protagonisti del reality show. Terminato l'isolamento forzato, le due coppie si sono separate, creando nuove dinamiche per la gioia di Alfonso Signorini, che si aggrappa a queste situazioni per risollevare lo share del programma, in attesa dell'arrivo di nuovi innesti.

Mariavittoria, in particolare, nel tugurio si è avvicinata molto ad Alfonso, ex di Federica Petagna, il cui percorso fino a oggi risulta impalpabile. I due hanno ammesso di avere una forte connessione mentale, anche se il partenopeo ha dichiarato di considerare la specializzata in chirurgia estetica una ragazza impegnata e di non avvicinarsi a lei per rispetto a Tommaso.

Alfonso e Mariavittoria mentre parlano al Grande Fratello

Quest'ultimo, che in Spagna aveva affermato di non amare Mariavittoria, ha iniziato a piangere ininterrottamente da giorni. Tra una lacrima e l'altra, ha fatto alcune confessioni hot sul suo rapporto con Mariavittoria, raccontando a Lorenzo che la notte prima, sotto le lenzuola, era scoppiata la passione: "Io ieri sera ho fatto quella cosa", ha svelato davanti alle telecamere.

Mariavittoria ha accusato la pressione psicologica che, secondo lei, Tommaso le avrebbe messo in questa situazione. L'idraulico toscano, infatti, ha dichiarato che il suo percorso nella casa dipende dalla Minghetti e che sarebbe pronto a lasciare il reality nel caso in cui lei decidesse di approfondire la sua conoscenza con Alfonso: "Ho paura che, se per caso prendo una decisione...", ha spiegato, aggiungendo che una sua reazione lo spaventa. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tommaso Franchi dà un consiglio a Mariavittoria Minghetti.