Grande Fratello, Ilaria Galassi spiega le emoji della cac*a su Alfonso Signorini: "ecco perchè l'ho fatto"

Ilaria Galassi finisce al centro delle polemiche per un post su Alfonso Signorini, ma si difende: ecco cosa ha detto la 'Non è la Rai' ai suoi follower.

Recentemente, Ilaria Galassi ha condiviso una storia su Instagram contenente un post offensivo nei confronti di Alfonso Signorini, suscitando stupore e malumori sui social. Nella foto pubblicata dall'ex ragazza di 'Non è la Rai' si vedeva il cast dell'ultima edizione del Grande Fratello, con concorrenti, conduttore ed opinioniste. Sui volti dei protagonisti erano state aggiunte delle emoji, sul viso di Signorini spiccavano quelle della cac.a.

Il caso delle emoji su Signorini

La reazione del web è stata immediata, con molti utenti che hanno criticato Ilaria, definendola ingrata, volgare e maleducata, considerando che Alfonso le aveva permesso di tornare in televisione dopo un lungo periodo di oblio. Ilaria ha successivamente spiegato l'accaduto tramite una storia sul suo profilo Instagram, affermando di aver condiviso la foto senza notare le emoji presenti sui volti del cast del reality.

La replica di Ilaria

"Vi volevo dire che la storia di prima, con tutti noi e le emoji, io non ho visto le emoji, perché erano piccole piccole, ero al buio ed ero senza occhiali. L'ho tolta, perché la mia amorosa Pamela mi ha detto 'ma che hai messo? Ti sei ubriacata?'. No, non mi sono ubriacata, ho spiegato la situazione e l'ho tolta. Non l'ho messa io. Io l'ho condivisa ma non ho visto bene le emoji."

Pamela, Ilaria e Eleonora nella foto di presentazione al Grande Fratello

Ilaria Galassi, nota al pubblico per la sua partecipazione a Non è la Rai, è entrata nella casa del Grande Fratello nell'edizione 2024 come concorrente unico insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. Durante la sua permanenza, ha avuto diversi momenti di rilievo e alcune controversie. Uno degli episodi più discussi è stato il suo acceso scontro con Helena Prestes.

Dall'addio al GF alle nuove opportunità lavorative

Alla fine del 2024, le due concorrenti hanno avuto una lite durante la quale Ilaria ha sferrato un calcio, colpendo però il letto invece della modella brasiliana. Successivamente, Ilaria ha pubblicato sui social un video inedito del fattaccio, attirando ulteriori critiche. In seguito a questi eventi, Ilaria ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello il 3 febbraio 2025.

Dopo la sua uscita, ha continuato a esprimere opinioni sui suoi ex coinquilini, tornando ad attaccare Helena Prestes. Queste dichiarazioni hanno portato Pamela Petrarolo, sua collega di "Non è la Rai" e concorrente del GF, a dissociarsi pubblicamente dalle sue affermazioni. Attualmente, Ilaria è alla ricerca di nuove opportunità lavorative e ha chiesto aiuto alla collega Eleonora Cecere. Prima di partecipare al Grande Fratello, lavorava come assistente per una signora di nome Ausilia, con cui ha mantenuto un forte legame.