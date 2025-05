Grande Fratello, Shaila Gatta pronta per un provino su Rai 1: ecco a quale talent sogna di partecipare

Il ritorno alla vita reale, dopo sei mesi trascorsi al Grande Fratello nella Casa più spiata d'Italia, non è stato affatto semplice per Shaila Gatta e altri ex concorrenti del Grande Fratello. Per molti di loro, le porte del mondo dello spettacolo non si sono ancora aperte, e questo ha lasciato spazio a più amarezze che gioie.

Il sogno di approdare a Tale e Quale Show

Shaila, ex velina e ballerina napoletana, ha però deciso di non lasciarsi abbattere. Sta affrontando questo momento con determinazione, scegliendo di studiare e prepararsi per cogliere nuove opportunità. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, esperta di gossip, la ballerina avrebbe messo gli occhi su Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda su Rai 1. Non sarebbe la prima volta che un ex gieffino entra nel cast del celebre talent show del venerdì sera.

A quanto pare, Shaila starebbe preparando un provino proprio per la nuova edizione. Nei suoi video pubblicati sui social, la si vede mentre si dedica con impegno allo studio del canto: un linguaggio nuovo, scelto anche per rispondere in modo artistico agli haters che continuano a criticarla, soprattutto dopo la rottura con Lorenzo Spolverato.

Una storia d'amore nata e finita nella Casa

La loro relazione, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, aveva conquistato migliaia di fan, tanto da guadagnarsi l'hashtag #Shailenzo. I due avevano vissuto un legame intenso e continuo per quasi tutta la durata del reality. Tuttavia, durante l'ultima puntata, Shaila ha deciso di chiudere la relazione, lasciando spiazzato il pubblico.

Anche lontano dalle telecamere c'è stato un ultimo incontro tra i due, che però non ha riacceso la fiamma. Anzi, ha confermato la rottura, spezzando il cuore dei fan della coppia. In una recente intervista a Fanpage, Lorenzo ha parlato apertamente della fine della storia.

Le parole di Lorenzo dopo l'addio

"Shaila mi ha lasciato per ripulirsi l'immagine, dopo aver visto i video che giravano sui social. Forse ha capito che, per il tipo di lavoro che fa, e avendo ricevuto tante critiche, doveva staccarsi da me perché non ne avrebbe ricavato nulla a livello professionale? Può essere. Non me lo chiedo più."

Parole amare, che riflettono la delusione di un legame terminato e forse mai del tutto compreso. Ora Shaila guarda avanti, sperando che la musica e la televisione le diano una nuova occasione. Il suo obiettivo? Far parte del cast di Tale e Quale Show e dimostrare ai suoi detrattori il suo talento.