Grande Fratello, Lorenzo spiega la rottura con Shaila: “Non me lo aspettavo, voleva solo salvarsi l’immagine”

Dopo la rottura nella finale del reality show, Il modello milanese accusa la ex di aver chiuso la storia in diretta TV per proteggere la carriera.

Durante quasi tutta l'ultima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati inseparabili. Una coppia che sembrava aver trovato un equilibrio tra emozioni, sguardi complici e qualche discussione di troppo, sostenuta da una forte fanbase: gli Shailenzo.

Una storia nata nella Casa e crollata sotto i riflettori

Tutto è crollato nell'ultima puntata, quando Shaila - eliminata in semifinale e quindi tornata a casa con una settimana di anticipo - ha deciso di porre fine alla loro relazione in diretta, senza mezzi termini. Davanti a milioni di spettatori, ha definito la loro storia tossica, lasciando Spolverato spiazzato e incapace di reagire.

A distanza di quasi due mesi da quella sera, Lorenzo ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Un racconto carico di dolore per una rottura che, secondo lui, è stata pianificata più per convenienza che per reale consapevolezza.

Shaila e Lorenzo

"Io non l'avrei mai fatto. Era l'ultima cosa che mi aspettavo. Me lo ricordo come se fosse ieri. Ero sbalordito, non tanto per quello che ha detto ma per il fatto che abbia scelto quel momento per farlo, approfittando del fatto di essere più avanti rispetto a me di una settimana, visto che era uscita e aveva potuto recuperare informazioni. È entrata a gamba tesa per passare da vittima e farmi passare, di conseguenza, da manipolatore."

Parole forti, che delineano un sentimento di profonda delusione. Lorenzo racconta di aver vissuto quella relazione intensamente, facendo scelte condivise con Shaila all'interno della Casa. E accusa l'ex velina di aver manipolato la narrazione al suo ritorno alla realtà, pur avendo accesso a contenuti e opinioni esterne che lui, ancora nella Casa, non poteva conoscere.

"Shaila ha avuto la possibilità di vedere dall'esterno i video di quanto accaduto nella Casa ma non ha voluto contestualizzare. Ha semplicemente deciso di entrare e ripulirsi l'immagine... Certo, oggi so che alcuni degli atteggiamenti che ho avuto in quel contesto non sono stati dei migliori e che la nostra non era una relazione modello. Ma arrivare a darmi etichette del genere, per di più in diretta durante una finale, era solo un modo per ripulirsi."

Chi è davvero Shaila Gatta? La riflessione di Lorenzo

L'ex gieffino ammette di aver cercato un confronto, anche dopo la fine del programma, senza però mai ottenere un vero chiarimento. "Sono rimasto frastornato per un mese ma non volevo essere cattivo o vendicarmi... Ci ho messo un po' ma oggi so che non mi merito il trattamento che ho ricevuto."

Il punto più controverso dell'intervista arriva quando l'ex gieffino si interroga su chi sia davvero Shaila: la ragazza che ha amato dentro la Casa o l'ex velina da centinaia di migliaia di follower? "Chi ama davvero non ce la fa a comportarsi così... Quella Shaila, che è quella che ho conosciuto quando il reality è finito, non si è vista al mio fianco. È una Shaila con la maschera, un tipo di persona che nemmeno a me interessa frequentare."

Infine, Lorenzo Spolverato ammette di aver voltato pagina: "Non sono esente da colpe, assolutamente. Ma adesso sono circa due settimane che non me ne frega più niente. Non mi interessa nemmeno capire se e quanto le siano mai interessati gli "shailenzo". Adesso mi ha perso, ha perso un uomo che la conosceva davvero e che avrebbe potuto aiutarla."