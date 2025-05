Grande Fratello: Helena Prestes divide i fan con i contenuti a pagamento, lei replica con una stoccata a Zeudi

La modella brasiliana non risparmia frecciatine alla sua ex coinquilina mentre difende la sua scelta di proporre contenuti a soli 3 euro al mese.

Dopo la fine del Grande Fratello, per molti ex concorrenti si sono aperte le porte di una nuova popolarità. Il numero di follower sui social è schizzato alle stelle e, com'è naturale, in tanti stanno cercando di sfruttare il momento per trasformare la visibilità in opportunità concrete, magari in attesa che arrivi la chiamata giusta dal mondo dello spettacolo.

Una scelta che divide i follower

Tra questi volti c'è anche Helena Prestes, modella brasiliana e tra le protagoniste più discusse dell'ultima edizione. Nelle ultime ore, però, Helena si è trovata al centro di numerose critiche per una scelta che non tutti i fan hanno gradito: ha deciso di rendere alcuni suoi contenuti accessibili solo tramite un abbonamento mensile al suo canale social, dal costo di 3 euro.

Una cifra tutto sommato irrisoria, ma che ha scatenato un acceso dibattito. Basti pensare che con i suoi 455.000 follower attuali, se anche solo una parte di loro decidesse di abbonarsi, i numeri diventerebbero davvero importanti: si parla di potenziali guadagni da capogiro, intorno al milione di euro al mese, nel caso aderissero tutti.

Helena e Zeudi al Grande Fratello

Di fronte alle critiche, Helena ha scelto di non restare in silenzio. In un post pubblicato sui suoi profili, ha spiegato con sincerità la sua decisione: "Sono quasi quattro anni che creo contenuti e li condivido con chi mi segue. Che differenza fa ora? Solo perché ho deciso di offrire qualcosa in più per 3 euro al mese - su cui, tra l'altro, pago anche le tasse - scoppia tutta questa polemica?"

Ma non è tutto. La modella ha colto l'occasione per lanciare una stoccata - neanche troppo velata - a Zeudi Di Palma, anche lei ex volto dell'ultima edizione del Grande Fratello, che recentemente ha fatto discutere per aver chiesto 300 euro per dei piccoli tatuaggi alle sue fan e per i costi del suo meet and greet.

La frecciatina (velenosa) a Zeudi Di Palma

"Dovrei forse mettere l'abbonamento a 300 euro solo per offrire qualche contenuto esclusivo? Sto lavorando al Reel di benvenuto, ma l'obiettivo è semplicemente quello di condividere in modo più diretto e personale. È anche un esperimento: se i contenuti esclusivi verranno diffusi altrove, non saranno più esclusivi, in quel caso li toglierò. Ma per ora, voglio provare. Sono felice e curiosa di vedere come andrà".

A chi le ha suggerito di aumentare il prezzo, Helena ha risposto in modo deciso: non lo farà, perché non ha alcun interesse a "fatturare" a tutti i costi. Una risposta che ha lasciato qualcuno perplesso, dato che un abbonamento - seppur minimo - rappresenta comunque una scelta commerciale.